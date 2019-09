Fremtiden er bensinfri, Listhaug

Elbilreformen er realistisk. Regjeringsmedlemmer må slutte å motarbeide regjeringens klimapolitikk.

DESPERAT: At Sylvi Listhaug (Frp) prøver å gi velgerne blankofullmakt til å kjøre utslippsbil, bare få dager før valget, fremstår som desperat, skriver BT på lederplass. Åserud, Lise / NTB scanpix

Et samlet Storting, inkludert Frp og de andre tre regjeringspartiene, har vedtatt at alle nye biler skal være nullutslippsbiler innen 2025. Til tross for det, gikk eldreminister Sylvi Listhaug (Frp) hardt ut mot målet i mandagens Politisk kvarter.

«Målet er urealistisk, og folk må velge å kjøre de bilene de vil etter 2025», sier hun til NRK.

Utspillet er både illojalt, kunnskapsløst og fremtidsfiendtlig.

Elbil-vedtaket er nedfelt både i regjeringens egen plattform og i Nasjonal transportplan. Frp har vært med på å vedta at fossilbilparken skal fases ut gjentatte ganger.

Dette er altså gjeldende politikk, ikke minst for partiets regjeringsmedlemmer. At Listhaug likevel prøver å gi velgerne blankofullmakt til å kjøre utslippsbil, bare få dager før valget, fremstår som desperat.

Ifølge forskere, er elbil-målet fullt realiserbart. «Faktisk er vi nærare enn det vi trodde at vi kom til å være for eit par år siden», sier direktør i Veitrafikkens opplysningsråd, Øyvind Solberg Thorsen, til NRK.

I Oslo og Bergen er 80 prosent av nysalget elbiler, men økningen er ikke bare et byfenomen. Salget øker over hele landet, og snart er hver tiende bil drevet av hydrogen eller elektrisitet, ifølge NRK.

Sylvi Listhaug skyver hjemstedet på Sunnmøre foran seg i argumentasjonen, og hevder at slike steder er utenfor rekkevidde for de fleste elbiler.

Hun har rett i at rekkeviddeproblematikk har vært en viktig innvending mot å kjøre elektrisk over lange strekninger, særlig om vinteren. Men faktum er at teknologiutviklingen på dette området går svært fort.

I løpet av kort tid vil det komme biler på markedet med rekkevidde på mer enn 500 kilometer pr. ladning. Dermed vil elbiler bli aktuelt for stadig flere.

Sylvi Listhaug kjører tydeligvis for lite rundt på Vestlandet til å vite hva hun snakker om. Det er fullt mulig å ha elbil som eneste bil de fleste steder på Vestlandet i dag. Og i takt med at rekkevidden blir lengre og ladestasjonene flere, vil det bli stadig enklere.

Regjeringen har lovet å legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger, nettopp for å holde tritt med økningen i elektriske transportmidler.

I stedet for å motarbeide viktige klimamål, må sentrale politikere jobbe for å nå dem.

Publisert 3. september 2019 06:06