Dei som trugar våre folkevalde, trugar oss alle

Trugsmål og sjikane mot politikarar er eit demokratisk problem, og bør etterforskast grundig.

Tidlegare byråd Linn Kristin Engø (Ap) fekk dette brevet heim nyleg. Ho har overlevert det til politiet. Dei bør ta saka alvorleg, skriv BT på leiarplass.

Når du har makt, skal du tole kritikk. Men du skal ikkje tole trugsmål og sjikane. Difor er det bra at tidlegare byråd Linn Kristin Engø (Ap) går til politiet med brevet ho nyleg fekk heim i posten, med påskrifta «Det ser ut som at du har Downs. Hurra for 22. juli».

Drapsmannen på Utøya 22. juli 2011 har tydelegvis ein del meiningsfeller der ute. Engø, som sjølv mista mange vener på sommarleiren til AUF, har fått liknande meldingar før. Det same har mange av dei som overlevde massakren på Utøya.

Felles for hatarane er at dei ofte framfører sine mørke tankar anonymt. Dermed slepp dei det ubehagelege ved å bli konfrontert med oppgulpet. Er ein velvillig, kan ein seie det er uttrykk for avmakt. Men eigentleg er det berre feigt.

Hets og trugsmål mot politikarar og andre offentlege personar har dessverre blitt eit problem. Ein viktig årsak er at internett har gjort slikt langt enklare. Spesielt kvinner og folk med innvandrarbakgrunn er utsette.

Dette er eit grunnleggande demokratisk problem. Ikkje alle klarer å stå i slikt over tid. Dei gjev seg med politikken. Andre vegrar seg for ta på seg verv, fordi prisen blir for høg.

Dette er noko vi som samfunn ikkje kan og bør tole. Trugsmål bør etterforskast og straffast. Men svært mykje av hetsen vil ikkje kome inn under straffelova, sjølv om effekten for politisk deltaking kan bli den same. Det er det vanskelegare å gjere noko med.

Det viktigaste ein kan gjere, er å stå opp for dei som blir hetsa, og ta avstand frå hetsarane. I tillegg til at hetsarane kan ta seg saman, sjølvsagt. Litt god, gammaldags folkeskikk ville løyst det meste.

Ein skal tole ein del i ein offentleg debatt. Det bør vere høgt under taket. I ei av dei mest betente konfliktsakene for tida, utbygging av vindkraft på land, har det dels vore kraftig ordbruk.

Nyleg forsvarte ein av dei fremste vindkraftmotstandarane, Hogne Hognset, bruken av omgrep som «etnisk rensing», «profitthorer» og ulike referansar til 2. verdskrig.

Slik ordbruk tener neppe saka, men er innanfor det ein må akseptere i ein oppheita offentleg debatt. Likevel er det her ein glidande overgang til direkte hets. Spesielt sakleg er det i alle fall ikkje.

Dei fleste av våre folkevalde let seg ikkje knekke av hetsen. Heller ikkje Engø. «Den beste medisinen mot deres hat er politisk arbeid», skriv ho på Facebook.

Alle andre bør støtte dei folkevalde i kampen mot hetsen. Utan dei har vi ikkje noko demokrati.