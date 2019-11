Norsk er et fag mellom bakkar og berg

Færre karakterer i norsk gjør det vanskeligere å være nynorskbruker i Norge. Regjeringen er på feil kurs i språkpolitikken.

I DYBDEN: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) la mandag frem fagfornyelsen, der over 40 læreplaner er fornyet. Håkon Mosvold Larsen

Regjeringen har denne uken lagt frem mer enn 40 nye læreplaner for norsk skole. Det er tatt en rekke viktige grep:

Digitale ferdigheter, bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring blir bærende elementer i flere fag. Den praktiske læringen styrkes.

Samtidig er fagene spisset: Mange av fagene har vært for omfangsrike, slik at det ble vanskelig å gå i dybden på viktige spørsmål. Her er de nye læreplanene en tydelig forbedring.

Fakta Nye læreplaner Utdanningsdirektoratet har i flere år jobbet med nye læreplaner.

Mandag la kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) frem resultatet.

Dagens fag og timetall videreføres.

Læreplanene blir innført fra høsten 2020.

Likevel er det særlig ett punkt der regjeringen er på feil spor, og det er i språkpolitikken. Regjeringen fjerner halvårsvurderingen i sidemål på 8. og 9. trinn og i vg1 og vg2.

Språk er veldig dårlig egnet for skippertakslæring. Når regjeringen fjerner underveisvurderingene, åpner den samtidig for at mer av sidemålsopplæringen skjer det siste året på ungdomsskolen og videregående.

Nå senker også regjeringen forventningene til hvor gode elevene skal være i sidemål, altså nynorsk for flertallet, når de går ut av videregående:

«I vurderingen av norsk skriftlig sidemål skal læreren ta hensyn til at elevene har hatt lengre tid med formell opplæring i hovedmål enn i sidemål.» Dette er en ny formulering.

Landets hundretusenvis av nynorskbrukere trenger at bokmålsbrukerne både leser og skriver nynorsk på et visst nivå. De nye læreplanene vil kunne gjøre fremtidens elever svakere i sidemål.

Det er en kjensgjerning at mange nynorskelever er bedre i bokmål. Det er tross alt dette språket de leser mest av hver eneste dag.

Når regjeringen differensierer mellom hvor god eleven skal være i hovedmål og sidemål, åpner de for mer taktisk språkskifte: Elever som gjerne kunne skrevet nynorsk, men som bytter til bokmål som hovedmål for å forbedre vitnemålet.

Mandag forsvarte kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) læreplanen i Dagsnytt atten på P2. Han mente læreplanen ville styrke nynorskens plass, blant annet fordi det er innført nye kompetansemål om sidemål i grunnskolen.

Samtidig jubler Unge Høyre på Facebook: «I dag har Regjeringen kommet med et nytt gjennomslag for Unge Høyre» skriver de, og slår fast at «Nå gjenstår det bare å fjerne hele sidemålskarakteren».

Det er alarmerende dersom denne fagfornyelsen egentlig blir starten på slutten for obligatorisk sidemål. Regjeringen er på ville veier når ny læreplan gjør det vanskeligere å være nynorskbruker.

Norsk må fremdeles være et fag mellom bakkar og berg.