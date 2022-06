Utleveringen av Julian Assange er en fallitterklæring

Varslere trenger beskyttelse. Også mot USA.

Fredag formiddag ble det kjent at Englands innenriksminister, Priti Patel, har godkjent utleveringen av Julian Assange.

Dersom utleveringen blir gjennomført, er det en fallitterklæring for varslere verden over.

Julian Assange er verdens mest kjente varsler. Hackeren grunnla organisasjonen Wikileaks, og har gjennom denne spredt store mengder hemmelige dokumenter.

Mest oppmerksomhet har de omfattende bevisene på USAs krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan fått. Disse ble lekket av Wikileaks i 2010.

Assange har siden kjempet mot en utlevering til USA. Han søkte i mange år tilflukt i Ecuadors ambassade i London. Da Ecuador trakk visumet tilbake, ble han pågrepet i ambassaden i 2019.

Som vanlig er i demokratiske land, anerkjenner USA varsleres rett til beskyttelse. De anklager imidlertid Assange for å ha bidratt til spionasje, og for tyveri av statshemmeligheter.

Blir han dømt i USA, venter en minimumsstraff på 175 år. At han avdekket straffbare forhold, gir ingen begunstigelse i retten. Krigsforbrytelsene Assange bidro til å dokumentere, har ingen sivile måttet stå til rette for.

Saken om Assange mobiliserer manges rettferdighetssans. Assange lekket bilder og video av amerikanske overgrep mot sivilbefolkningen, og knuste USAs fremtoning som velgjørende fredsnasjon.

Anklagene om spionasje fremstår som en måte å frata Assange vernet han har krav på som varsler.

Etter pågripelsen har Assange sittet i britisk høysikkerhetsfengsel. Gjennom flere rettsrunder har spørsmålet om utlevering blitt behandlet. I januar 2021 vedtok en britisk dommer at han ikke kunne utleveres. I desember samme år annullerte britisk høyesterett dette, og slo fast at dette var et politisk, og ikke juridisk, spørsmål.

Slik havnet avgjørelsen i innenriksminister Priti Patels hender, som altså vendte tommelen ned for Assange på fredag.

Dersom en britisk politiker er den som til slutt overlater ham til sin amerikanske skjebne, er det en fallitterklæring for liberale og demokratiske prinsipper.

Wikileaks varslet øyeblikkelig at de vil anke avgjørelsen. Det er fortsatt håp om at en omstridt, men viktig varsler får sin rettmessige beskyttelse fra myndighetene han avslørte.