Makspris på strøm vil bare gjøre vondt verre

Markedet bør bestemme kraftprisen, mens staten må sørge for å dempe konsekvensene av krisen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vurderer nye tiltak mot strømkrisen. Makspris på strøm bør ikke være et av disse, mener BT på lederplass.

Strømkrisen er akutt, og folk er utålmodige. Regjeringen lover å komme med nye tiltak veldig snart, mens opposisjonen vil avbryte Stortingets sommerferie for å få ting til å skje enda raskere.

Det mangler ikke på forslag til hvordan krisen bør møtes. Rødt og Fremskrittspartiet mener de har funnet løsningen: Makspris på strøm. Folk bør ikke betale mer enn 50 øre pr. kilowattime, mener Frp.

Denne populismen må regjeringen ikke falle for. Makspris vil bare gjøre vondt verre. Tiden da staten bestemmer strømprisen her i landet er heldigvis over. Slik bør det fortsette å være.

Det er to hovedårsaker til at strømmen er rekorddyr i store deler av Sør-Norge akkurat nå: Putins krig i Ukraina, og en uvanlig snøfattig vinter og tørr vår. Det gir en mangel på kraft så alvorlig at det kan bli snakk om rasjonering.

Som i ethvert marked vil lavt tilbud og høy etterspørsel gi høye priser. Men å angripe markedsmekanismene i kraftmarkedet er ikke løsningen. Et liberalt energimarked har tjent oss godt, og gitt lavere strømpriser over tid.

Det fremste problemet med makspris, er at insentivene for å spare på strømmen reduseres. Det vil skape et overforbruk i en tid da vi har for lite kraft. Det øker sjansen for rasjonering, som særlig vil ramme næringslivet hardt, og dermed også arbeidsplasser og vanlige folk.

Også tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla, som sitter i en EU-kritisk «Alternativ Energikommisjon», krever makspris på strøm.

– Frankrike innfører en makspris. Da skjønner ikke jeg hvorfor vi ikke kan gjøre det samme, sier hun til Dagsrevyen.

Men kraftselskaper flere steder i Europa risikerer nå konkurs som følge av myndighetenes maksprisregime, fordi innkjøpsprisen er høyere enn utsalgsprisen.

Dagens strømstøtteordning er i utgangspunktet god. Ved å kompensere for en viss andel – men ikke alt – av strømregningen over en gitt pris, skjermes folk fra de mest ekstreme utslagene. Samtidig lønner det seg å spare på strømmen.

Regjeringen må supplere denne ordningen med tiltak som både sikrer kraftforsyningen, reduserer de største prisutslagene, bidrar til energieffektivisering, holder næringslivet i gang og hjelper dem med dårligst råd.

Det er klokt av regjeringen å vente til høstens statsbudsjett og energikommisjonens rapport i desember med å ta de store grepene. Samtidig må folk og bedrifter snart få vite hvilke strakstiltak de kan vente seg fra staten inn i det som blir en tøff høst og vinter.

Makspris på strøm bør absolutt ikke være et av disse.