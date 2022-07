Stortingsrepresentanter må også kunne gå til psykolog

Det er ikke urimelig at de folkevalgte inkluderes i bedriftshelsetjenesten.

– Det bør ryddes opp i håndteringen av stortingsrepresentantenes støtteordninger. Å knipe igjen på psykologtimer er ikke stedet å begynne, skriver BT på lederplass.

Gjennom flere saker har Aftenposten fortalt at stortingsrepresentanter som er under etterforskning av Skatteetaten, har fått tilbud om oppfølging fra psykolog.

Det har vakt reaksjoner.

Stortingsrepresentanter skal ikke leve i sus og dus på skattebetalernes regning. Men et psykologtilbud gjennom bedriftshelsetjenesten er ikke noe å slå ned på.

Tvert imot er det vanlig at arbeidsgivere tilbyr slik helsehjelp. Det har også Stortinget for sine administrative ansatte. Stortingsrepresentantene har i utgangspunktet ingen annen arbeidsgiver enn folket.

I denne saken har likevel flere partier bedt om at det psykososiale tilbudet fra bedriftshelsetjenesten også utvides til representantene.

Det er verken en urimelig eller spesielt luksuriøs forespørsel. At det offentlige psykologtilbudet er for dårlig er helt klart. Det er likevel ikke nødvendig å bevisst utelukke stortingspolitikere fra et helsetilbud deres administrative kolleger inkluderes i, for å lære dem en lekse akkurat nå.

Særlig kinkig er det at Stortingets administrasjon selv er i rettslig konflikt med Skatteetaten, og sannsynligvis har feilinformert representantene om hvilke skatteregler de skal forholde seg til.

Da hadde det vært oppsiktsvekkende om administrasjonen skulle avvise å stille opp med helsetilbud til de representantene som nå står personlig og offentlig til ansvar for feilen.

Tilbudet om pendlerboliger er i utgangspunktet en måte å tilrettelegge for at alle nordmenn, uansett geografisk tilhørighet og økonomiske ressurser, skal kunne påta seg vervet som folkevalgt.

Å misbruke skattebetalernes påspanderte boligtilbud vekker berettiget harme. Det skjer samtidig feil på alle arbeidsplasser, både med og uten overlegg.

Å nekte de aktuelle ansatte et helsetilbud er likevel ikke en del av den vanlige straffereaksjonen. Det kan heller ikke være det for stortingsrepresentanter.

En forventning om at de folkevalgte skal ha en ekstra evne til å stå i pressede situasjoner, uten å få hjelp fra sin arbeidsgiver, undergraver bare målsettingen om at disse vervene skal være tilgjengelige for alle.

