PST vil lagre alt du skriver på nettet i 15 år. Det bør de ikke få lov til.

Den nye regjeringen bør tone ned lysten til å masseovervåke innbyggerne.

Justisminister Monica Mælands overvåkingsforslag et nok et tilfelle der myndighetenes behov for kontroll kolliderer med borgernes personvern og rett til å ytre seg fritt, mener BT.

En av de siste handlingene justisminister Monica Mæland (H) begår som justisminister, er å sende et inngripende lovforslag på høring.

Statsråden ønsker å gi Politiets sikkerhetstjeneste (PST) rett til å lagre åpent tilgjengelig informasjon fra internett i 15 år. PST ønsker i praksis å samle inn debattinnlegg og kommentarer fra nettaviser, blogger og sosiale medier.

Det er gode grunner for den nye regjeringen å skrote forslaget.

I dag har ikke PST lov til å lagre denne typen lovlige ytringer fra sine borgere.

En av grunnene er nettopp at folk skal ha mulighet til å ytre seg fritt innenfor lovverket, uten å frykte at ytringene kan bli lagret av myndighetene og misbrukt senere.

Mælands argumenter er av samme type som er fremført for alle forslag om masseovervåking av borgerne det siste tiåret:

En ny lov skal gjøre det enklere for PST å «avdekke terror, ytterliggående ekstremister og trygge folks hverdag», som hun sier.

Statsråden mener dagens lover begrenser statens muligheter til å kartlegge ekstreme nettverk og å avdekke fremmed etterretningsvirksomhet og påvirkningsoperasjoner.

Begrunnelsene var de samme da regjeringen ønsket å innføre EUs Datalagringsdirektiv (DLD) og forslaget om digitalt grenseforsvar.

DLD handlet også om masseinnsamling av data fra borgerne. Direktivet havarerte spektakulært i 2014, da EUs egen domstol erklærte at det stred mot den grunnlovsfestede retten til privatliv.

Norges forsøk på å innføre lov om digitalt grenseforsvar er satt på vent, av noenlunde samme grunner.

Det er underlig at slike erfaringer ikke bremser politikernes forkjærlighet for masseovervåking.

Advokatforeningen er sterkt kritisk til forslaget. Den peker på at med dagens teknologi kan PST i teorien skrape alt vi legger igjen på nettet av ytringer, og lagre det i en egen database til senere bruk.

Foreningen frykter det vil føre til selvsensur, at folk vegrer seg for å delta i debatt, nettopp i frykt for å bli overvåket. Det kan igjen drive ekstremister og utenlandske påvirkere til det mørke, krypterte nettet, der PST uansett ikke kan nå dem.

I så fall vil en ny lov virke mot sin hensikt.

Mælands overvåkingsforslag et nok et tilfelle der myndighetenes behov for kontroll kolliderer med borgernes personvern og rett til å ytre seg fritt. I et liberalt demokrati bør hensynet til disse frihetene veie tyngst.

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bør avvise lovforslaget i døren.