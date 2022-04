Betalingsviljen for klimatiltak må opp

Det koster å redde klimaet, men det koster mye mer å la være.

Hvis det skal være realistisk å nå klimamålene, kan ikke Norge fortsette å subsidiere oljenæringen med gunstige tilskuddsordninger, skriver BT på lederplass.

Leder

I dag lanserte FNs klimapanel (IPCC) tredje del av sin sjette klimarapport.

Denne gangen handler rapporten om hva som skal til for å nå forpliktelsene i Parisavtalen.

Budskapet er tydelig: Det er på tide å begynne å betale. Å la være, koster oss langt mer.

Den globale økonomiske gevinsten av å begrense oppvarmingen til under to grader, er større enn kostnadene ved klimatiltakene. Men i dag ligger investeringene mellom tre og seks ganger lavere enn det de må være, ifølge rapporten.

Utslippskuttene må altså skje i en helt annen skala og hastighet enn det verden har sett så langt. Her har Norge et tungt ansvar for å bidra.

IPCC-rapporten skal være politisk nøytral, og kommer derfor ikke med konkrete anbefalinger til tiltak.

Rapporten er likevel helt tydelig på at bruken av kull, olje og gass må dramatisk ned, og sier eksplisitt at å fjerne subsidier på fossilt brennstoff alene kan kutte globale utslipp med ti prosent innen 2030.

Det bør Støre-regjeringen notere seg.

Hvis det skal være realistisk å nå klimamålene, kan ikke Norge fortsette å subsidiere oljenæringen med gunstige ordninger, og belønne bilførere med lavere veibruksavgift.

Den mest effektive måten å få ned utslipp på er at det koster penger å forurense, og Norge kan ikke fortsette å bygge opp under fossil infrastruktur.

Rapporten viser dessuten til at mange utslippskutt kan gjøres til en relativt rimelig kostnad. Mange av disse løsningene handler om vind- og solkraft, energieffektivisering og redusert ødeleggelse av økosystemer.

Slike løsninger er også tilgjengelig for Norge, men vi ligger likevel langt bak skjema når det gjelder utviklingen av nye energikilder. Selv de billige kuttløsningene har vist seg vanskelige å gjennomføre. Problemet har vært mangel på både politisk gjennomføringsevne og investeringsvilje. Sånn kan det ikke fortsette.

Et lite lyspunkt er at klimapanelet fortsatt mener det er mulig å nå målet om maksimalt 1,5 graders temperaturøkning.

Det kommer til å koste oss langt mer i utslippskutt og nye investeringer enn det vi har sett så langt. Men som Jim Skea, som har ledet arbeidet med delrapporten, sa: Det er nå eller aldri.

Forrige uke lanserte Marit Arnstad (Sp) muligheten for en utsettelse av klimamålene. Hun fikk et tydelig svar fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap): «Det vil kreve mye av oss å nå målene, men vi kan klare det».

Det svaret forplikter.