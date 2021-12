Regionen trenger en skikkelig skiarena. Disse planene bør få støtte.

«Vinterbyen Bergen» trenger ikke alltid være en stående vits.

Løypeanlegget på Totland kan få både asfalt og kunstsnøproduksjon. - Å forlenge skisesongen vil gi et oppsving både for friluftsfolket og dem som konkurrerer på ski, mener BT.

Vinteren i bergensområdet er fullstendig uforutsigbar. At noen skulle ønske seg et større skianlegg med kunstsnøproduksjon innenfor kommunegrensene, virker kanskje litt drømmeaktig.

Men nå er Bergen ett av tre steder i landet som får satsingsmidler fra Norges Skiforbund for å utvikle skiarenaer. Det betyr at et nytt anlegg i kommunen kan få dekket inn halvparten av byggekostnadene.

For skiidretten i Bergen er dette gode nyheter.

Anleggsrådgiver Marit Gjerland i Skiforbundet mener det er av stor strategisk betydning å ha et skikkelig skianlegg i Bergen.

Hun håper tildelingen vil motivere Bergen kommune til å bidra. Det bør kommunen vurdere å gjøre.

Bergenserne er sulteforet på stabile skiopplevelser i nærområdene. Det viser den store trafikken i nærfjell-løypene når snøen for en gangs skyld blir liggende en uke eller to.

Å forlenge skisesongen vil gi et oppsving både for friluftsfolket og dem som konkurrerer på ski.

Hordaland Skikrets, TIF Viking og Fana IL har sammen med Skiforbundet sydd sammen en ambisiøs plan for oppgradering av skiidretten her omkring.

Øverst på listen er å bygge en konkurransearena for langrenn på Totland eller Frotveit. Forholdene skal sikres med kunstsnø. Skiforbundet mener det er nok dager med minusgrader i området til å produsere snø til stabilt skiføre for hele vinteren.

I tillegg er det planer om å asfaltere skiløypene, slik at rulleskiløpere kan bruke dem i sommerhalvåret.

Vei og parkering skal også utvides, slik at det vanlige trafikkaoset ikke gjentar seg hver bidige solskinnshelg.

Planene vil støte på utfordringer, blant annet må grunneiere overbevises.

Opprustingen av både veier og løyper bør skje i respekt for den uberørte naturen i det vakre fjell- og naturområdet i Bergen sør. Det kan utbyggerne unngå ved å utvikle de allerede eksisterende anleggene i området rundt Totland og Frotveit.

Dessuten vet skiklubbene og Skiforbundet at konfliktnivået mellom amatører og konkurransefolk i skiløypene kan være eksplosivt.

Bruken av en nytt anlegg bør planlegges slik at alle kan få tilgang, også hobbyløpere i alle aldre.