Gi de unge en mer normal hverdag

Pandemien har vært spesielt tung for barn og unge. Myndighetene må ha en plan for å følge dem opp.

Helseminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre kom med nye og inngripende tiltak før jul. – Faren for å ta forhastede beslutninger, er til stede. Nedstenging av samfunnet har allerede fått dramatiske konsekvenser for barn og unge, i form av psykiske lidelser og spiseforstyrrelser, mener BT.

Årets juleinnspurt ble ekstra tøff for mange barnefamilier. Koronatiltakene førte nok en gang til at barnehagebarn og skoleungdom ble sendt hjem, uten visshet om når det er trygt nok å vende tilbake.

Beslutningene om tiltak virker i noen tilfeller overilte. Reglene for karantene har vært til dels forvirrende. Det er ille at myndighetene bidrar til enda mer usikkerhet for de yngste.

Barn og unge preger for tiden statistikken over økt smitte i samfunnet. Det er forståelig at regjeringen følger faglige råd, og setter inn tiltak der ekspertisen mener de har størst effekt.

Men faren for å ta forhastede beslutninger, er også til stede. Nedstenging av samfunnet har allerede fått dramatiske konsekvenser for barn og unge, i form av psykiske lidelser og spiseforstyrrelser.

Barneombud Inga Bejer Engh er naturlig nok bekymret. Hun frykter at tiltakene forsterkes eller forlenges etter nyttår, og at skolene vil forbli stengt i januar.

Sammen med Redd Barna, Unicef og Bufdir fraråder Barneombudet at hjemmeskole blir vanlig også i 2022.

Engh mener at rødt nivå i skolen kan få store konsekvenser, både for læring og psykisk helse. Hun har gode grunner til å påpeke faren.

Allerede i februar kom nyheten om at Haukeland Universitetssykehus måtte iverksette sin kriseplan for å kunne håndtere den økte pågangen av alvorlig syke ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk.

Andre sykehus opplever at pågangen fra barn med psykisk sykdom har økt med opptil 30 prosent.

Henvendelser til de mest brukte krisetelefonene for unge har steget med over 50 prosent. Både Folkehelseinstituttet, Helsetilsynet og andre som steller med ung helse har uttrykt alvorlig bekymring.

Advarslene ser bare ut til å ha begrenset effekt når smittevern skal settes ut i praktiske tiltak. For mange er alvorlig skade allerede skjedd.

Nå bør regjeringen være ekstra skånsom med de yngste. Den må sørge for å ha en plan for å bøte på skadene, når pandemien en gang ebber ut.