Informasjonskrigen har allereie starta

Russland satsar på at folk vil la seg lure.

Ein barnehage i den ukrainske Luhansk-regionen vart råka av eit bombeangrep torsdag.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Torsdag vart ein barnehage råka av eit granatangrep aust i Ukraina. Russiske kjelder peika på Ukraina. Ukrainske kjelder peika på prorussiske separatistar.

Det viste seg fort at bygningen stod i ukrainsk-kontrollert territorium. Skuldingane frå Russland var grunnlause.

Angrepet mot barnehagen – og dei mange andre brota på våpenkvila i det siste – tyder på at Russland leiter etter eit påskott for å invadere. Synet av barneleikar der eksplosjonen skjedde er ei brutal påminning om kor alvorleg situasjonen er.

Falske nyhende kan utløyse krig.

Les også Siste nytt om Ukraina

Dei siste dagane har russiske styresmakter sagt at dei trekkjer seg tilbake frå grensa. Det ser òg ut til å vere løgn.

7000 fleire soldatar skal ha kome til i nærområdet.

I 2008 gjekk Russland til krig mot Georgia. Invasjonen skjedde kort tid etter at dei annonserte ei tilbaketrekking.

Difor er det ingen grunn til å tru at faren for invasjon er redusert. Heldigvis har styresmaktene i Kyiv vist stor ro i møte med russiske aggresjon.

Russland har invadert og okkupert deler av Ukraina i åtte år, utan at det har fått store konsekvensar.

No trugar vestlege land med å gjere motstand, dersom Ukraina blir invadert for tredje gong på eit tiår.

Sosiale medium har gjort informasjon mykje lettare tilgjengeleg for folk. Det gjer at mange får lese påstandar som ikkje har blitt verifisert.

Russland er flinke til å utnytte dette.

Alle som les, skriv og deler i sosiale medium kan difor bli brikker i det propaganda-spelet Russland speler.

USA og Nato ser ut til å ha lært av tidlegare feil. Denne gongen har dei nemleg overraska mange analytikarar, ved å dele svært mykje informasjon om den russiske oppbygginga.

Det bidreg til at folk får vite meir om kva som skjer på bakken, like aust for grensa til Ukraina. Det er viktig for å forhindre krig.

Dersom folk trur på informasjon som ikkje stemmer, får dei eit vridd inntrykk av konflikten. Det kan gi Vladimir Putin og Russland ein falsk legitimitet til å krige.