Regjeringen må holde politiets fingre unna folk

Rusransakingene brøt menneskerettene. Nå åpner regjeringen døren for å la politiet fortsette som før.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) balanserer på en farlig linje når hun vil se på politiets ransakingspraksis.

Kopier lenke

Kopier lenke

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Regjeringen har startet arbeidet med sin egen rusreform, etter at de stemte ned den forrige reformen før stortingsvalget i 2021.

I mandatet til utrederne, blir det blant annet problematisert at politiet ikke lenger har tilstrekkelige verktøy til å stanse rusbruk.

I Politisk kvarter på NRK tirsdag, sa justisminister Emilie Enger Mehl at regjeringen vil vurdere om ransakingsreglene er modne for endringer. Det er en farlig vei å gå.

Det har hele tiden vært en høy terskel for at politiet skal kunne ransake noen. Mistanke om narkotikabruk har aldri vært tilstrekkelig. Det har politiet sett bort fra i mange år, blant annet med ulovlige blod- og urinprøver, nakenvisitasjoner og ransaking i kroppens hulrom. Det er overgrep.

I 2021 tok Riksadvokaten grep for å stanse politiets maktovergrep, ved å presisere hvilke regler som gjelder. Politiet har altså ikke mistet et verktøy i kampen mot narkotika. De har fått beskjed om å ikke lenger bryte straffeprosessloven, Grunnloven og menneskerettighetene for å håndheve den.

Det er dette Mehl og regjeringen nå vil se på. Hun konkluderer ikke i hvilken retning de vil gå, men hennes eget landsmøte gikk nylig inn for å gjeninnføre politiets lovstridige virkemidler.

Det blir spennende å se hva både utredningen og regjeringen sier til slutt. Men la det være klart: Norge kan ikke ha en justisminister eller en regjering som foreslår å innføre åpenbare brudd på menneskerettighetene.

Les også Morten Myksvoll: Senterpartiet kastar rettsstaten på båten i jakta på nokre gram hasj

I 2017 var Mehl med på et privat forslag i Stortinget, der det blant annet kom frem at Senterpartiet ville at en NOU om norsk ruspolitikk skulle «leggje grunnlaget for ei kunnskapsbasert utvikling av norsk ruspolitikk.»

Utredningen ble ferdig, Senterpartiet kom i regjering og nå er den NOU-en lagt i skuffen. Den kunnskapsbaserte utviklingen var ikke i tråd med Senterpartiets syn.

Stortinget burde vedtatt den forrige regjeringens rusreform. Dagens politikk er farlig. Utredningen som regjeringen har satt i gang, kan gjøre vondt verre.