Regjeringa set hemmeleghald høgare enn borgaranes rettsvern mot staten

Sivilombodet skal kontrollere staten, men vart svekt av Stortinget.

Statsminister Erna Solberg (H) og hennar samarbeidsparti fekk fleirtal i Stortinget for å innskrenke Sivilombodets innsyn i regjeringas arbeid. Foto: Terje Pedersen / NTB (Arkiv)

Stortinget har svekt Sivilombodet, og med det gjort borgaranes vern mot staten svakare.

Sivilombodet er oppnemnd av Stortinget, og skal hindre «urett mot den einskilde borgaren», ifølgje Grunnlova. Regjeringspartia og Frp set derimot hemmeleghald høgare enn å hindre urett.

Tidlegare har ombodet hatt full innsynsrett i statlege dokument, slik Europarådets legg til grunn i Venezia-prinsippa. Noreg forplikta seg til desse i 2019.

To år seinare har regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF – og dessutan Frp – laga eit unntak for regjeringsdokument.

Desse dokumenta er hemmelege – men Sivilombodet har hatt tilgang.

Dokumenta som Sivilombodet får tak i, blir verken kjent for Stortinget eller offentlegheita. Stortinget undergrev ei svært trygg ordning.

Ifølgje jussprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen, betyr unntaket at det no er regjeringa som avgjer kva dokument Sivilombodet skal få tilgang til.

Då går Sivilombodet frå å kontrollere statsmakta, til å vere fullstendig avhengig av tilgang gitt av den same statsmakta. Det er ikkje haldbart.

Det er få saker der Sivilombodet treng å få tilgang til regjeringsdokument. Men då Harberg-utvalet gjekk gjennom Stortingets kontrollfunksjon, slo dei fast at det finst saker der denne tilgangen er nødvendig.

Og så lenge det er regjeringa som bestemmer om den tilgangen skal givast, er det ingen måte for Sivilombodet å etterprøve ein påstand frå forvaltninga om at regjeringsdokumenta ikkje er relevante for saka.

Denne innskrenkinga kjem etter at regjeringspartia tidlegare i lovarbeidet argumenterte for å innskrenke Sivilombodets arbeid til å berre omfatte lovbrot.

I dag kan Sivilombodet òg ta tak i dårleg forvaltning og uforsvarleg praksis.

Det er vanskeleg å lese dette på noko anna måte, enn at regjeringspartia meiner at enkeltmenneske ikkje treng eit vern mot staten.

Innsyn og kontroll er heilt essensielt i eit fungerande demokrati.

Då er det heilt utruleg at Stortinget har gitt regjeringa meir makt på kostnad av både Stortingets kontrollfunksjon og folks tryggleik i møte med forvaltninga.