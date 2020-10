Regjeringskvartalet er i ferd med å bli Noregs neste byggeskandale

36,5 milliardar er altfor dyrt. No må regjeringa snu i tide.

ILLUSTRASJON: Statsbygg / Team Urbis

Heile Noreg er einige om at vi må bygge opp att regjeringskvartalet etter terroren 22. juli 2011. Som ein av landets sentrale institusjonar, bør regjeringa halde til i både tidsmessige og presentable kontorlokale.

Men no er det på tide å setje på bremsene. Nyleg kunne Aftenposten fortelje om ei ekstern kvalitetsvurdering som meiner summen kan kome heilt opp i 36,5 milliardar kroner for byggeprosjektet.

Det er for mykje.

Etter ni år er det framleis mange spørsmål som ikkje er svart på i dette prosjektet. Kvifor kan ein ikkje bruke fleire av dagens departementskontor i Akersgata? Er det verkeleg grunn til å flytte Utanriksdepartementet vekk frå Victoria terrasse?

Det mest handlekraftige regjeringa har gjort til no, har vore å rive Y-blokka. Det var ein skandale i seg sjølv. No vil regjeringspartia halde fram langs den same, standhaftige lina.

Høgre, Venstre og KrF viser ingen vilje til å moderere seg, sjølv om den nye prislappen er på eit heilt anna nivå enn tidlegare.

Fleire opposisjonsparti har ønskt at det ikkje skulle gå partipolitikk i denne saka, og at ein skulle kunne finne eit breitt forlik om regjeringskvartalet. Men det finst likevel grenser for pengebruk.

Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad seier det godt til Nettavisen: «Vi har lenge vært forsiktige i denne saken, men de tallene her er det ikke mulig å forholde seg til.»

Spørsmålet om prislappen har blitt forsøkt gjort til ein debatt mellom Oslo og resten av landet. Det er eit blindspor. Det er ikkje slik at Oslo-folk går og lengtar etter ein ugjennomtrengjeleg mur av høghus midt i sentrum.

Tvert imot: Oslo bystyre vedtok i vår ei kritisk fråsegn mot storleiken på bygga. Også tilsette i departementa er kritiske til fleire sider ved prosjektet.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) meiner sluttsummen kan bli lågare enn 36,5 milliardar kroner. Det bør den bli, men det er ikkje nok å håpe. Ein pris på dette nivået vil vere ein skandale i seg sjølv.

Den sitjande regjeringa har vore rause med å auke dei offentlege utgiftene samstundes som dei snakkar om at staten må bruke pengane meir fornuftig i framtida.

Den endringa må starte no, og det bør skje ved at Noreg får eit nøktern, fornuftig regjeringskvartal med ein prislapp som er til å leve med.