Høytiden er røff for de ensomme. Litt ekstra åpenhet kan hjelpe.

Regjeringen gir oss litt julefrihet fra smittevernet. Byrådet bør vise samme raushet.

– Vi fortjener tilliten som ligger i regjeringens lille jule-frislipp. Risikoen for at pandemien løper løpsk igjen, bør være liten, mener BT. Foto: Heiko Junge

Regjeringen viser at det er rom for fleksibilitet i smittevernet, når alt kommer til alt. De såkalte julerådene gjør det mulig for mange å samle seg på høytidens viktigste dager.

Byrådet i Bergen bør vise samme omtanke, og kanskje være spesielt lempelig med tiltakene for dem som feirer jul alene.

Regjeringen opprettholder riktignok regelen om at folk bare kan ha fem gjester til over nyttår.

Men på to selvvalgte dager i julen kan vi ha ti gjester på besøk, forutsatt at vi kan sitte med en meters avstand til hverandre.

Reglene favoriserer fremdeles dem som har store hus og leiligheter. Desto viktigere er det at politikerne gjør det enklere for dem ikke kan feire julen hjemme.

Regjeringen bevilger blant annet 25 millioner kroner ekstra til såkalte «hjelpetjenester».

Det er en klar oppfordring til frivillige organisasjoner og andre som lager alternativ jul, om å holde dørene åpne, så lenge smittevernreglene overholdes.

Dette er et viktig og inkluderende budskap, i en tid som kan være krevende for mange.

Likevel er det fare for at enkelte ikke får del i politikernes lille frislepp.

I dag pålegger Bergensbyrådets midlertidige smittervernforskrift barer, puber og restauranter å stoppe all skjenking kl. 21.30. Regelen fører til at de fleste utesteder stenger i 22-tiden.

Byrådet bør vurdere å utvide skjenkeretten i julen. Det er synd dersom mennesker som ikke har tilhørighet i kirken eller andre organisasjoner, må avslutte feiringen midt på julekvelden.

Nordmenn flest har gjort en god jobb med å følge smittevernreglene. De aller fleste kjenner de viktigste retningslinjene nå, etter å ha praktisert dem over lang tid.

Vi fortjener tilliten som ligger i regjeringens lille jule-frislipp. Risikoen for at pandemien løper løpsk igjen, bør være liten.

Derfor bør også byrådet i Bergen vurdere å gi befolkningen en oppmuntring til jul. Den lokale fempersonersregelen er svært inngripende i borgernes privatliv, og bør uansett revurderes.

De som ikke har anledning eller ikke ønsker å feire en A4-jul, bør få et håndslag.

La dem ha et godt sted å tilbringe høytidskveldene, enten det er kirkebygg, pub eller restaurant. Alle kan ha godt av et pusterom fra pandemien i julen.