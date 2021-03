Ein transportplan for heile Vestland

Denne planen kan overleve også ved eit regjeringsskifte. Det tener samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) til ære.

Samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) la fredag fram Nasjonal transportplan. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto

Det er viktigare å kome trygt fram enn å kome raskt fram. Det ser ut til å vere eit styrande prinsipp for kva samferdsleprosjekt i Vestland fylke som er prioritert i Nasjonal transportplan (NTP), som regjeringa la fram fredag.

Tiltak for å trygge trafikantane mot ras har gjort at skredsikring på E16 i Nærøydalen i Sogn, ny Riksveg 5 mellom Erdal og Naustdal i Sunnfjord og fleire prosjekt på Riksveg 13 gjennom Hardanger og Sogn no blir prioritert.

Bakkane mellom Røldal og Seljestad på E134 i Ullensvang og Halbrendslia på E39 ned mot Førde har vore svært vanskelege for tungtransporten, ikkje minst vinterstid. Her kjem det no store prosjekt som gjer Vestlandet tryggare og enklare å ferdast på.

I bergensområdet har dei store prosjekta vore kjende i framkant av presentasjonen i går. Arbeidet med Sotrasambandet går som planlagt, det same gjeld Bybanen mot Åsane.

Dette er store og viktige prosjekt som vil gjere kvardagen enklare for mange. Det same gjeld prioriteringa av fylkesvegar. Samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) har rett i at det må vere deira tur no.

Hordfast går framleis ei usikker tid i møte. Her må Vestlandet framleis stå samla om prosjektet som kan knyte landsdelen saman på ein heilt ny måte.

Nettopp fordi rassikring har vore så høgt prioritert, er det underleg at regjeringa legg opp til å byrje det viktige arbeidet på E16 mellom Arna og Voss med den minst rasutsette strekninga. Både dette prosjektet og Hordfast startar seint i perioden og hadde fortent ein annan prioritet.

For Bergensbanen er det likevel godt å sjå at draumen om fire timars reiseveg mellom Oslo og Bergen lever. Ringeriksbanen og ny vossabane er svært viktig for framtidas reisemønster mellom landets to største byar.

Ved ei framlegging av Nasjonal transportplan vil det alltid vere gode prosjekt som blir sakna. For Bergens del skulle nok mange ønskje seg at Ringveg aust var høgare prioritert. Det same gjeld Vikafjellstunnelen.

I sum er det likevel ein edrueleg plan som er lagt fram. Balansen mellom by og land, veg og jernbane og store og små prosjekt gjer at planen nok vil kunne leve vidare under ei eventuell raudgrøn regjering dersom landet får eit maktskifte til hausten.

Det er bra at regjeringa ikkje har laga ein plan der målet har vore å blidgjere Frp, men heller har lagt opp til prioriteringar som større delar av Stortinget kan godta.

Dei prosjekta som no blir prioritert, skal ligge der langt inn i framtida. Derfor er det viktig at politikarane tenkjer klima i alt dei gjer. Ved forhandlingane om Nasjonal transportplan bør det vere styrande for kva prosjekt som vinn.