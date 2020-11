Valet i USA er ei påminning om at vi treng sterke og stabile institusjonar i verda

Trumps destruktive oppførsel viser kor viktig det er at Noreg stør opp om internasjonale avtaleverk og alliansar.

Tidlegare i haust talte USAs president Donald Trump under generalforsamlinga i Sameinte Nasjonar. Noreg treng sterke band til både SN og USA. Foto: United Nation / Reuters / NTB

Til vanleg verkar det keisamt å prate om det: Verdien av å halde avtalar, respektere reglar og hegne om institusjonar. Det er så sjølvsagt at det ikkje får plass i debatten.

Og så skjer det hendingar i storpolitikken som viser at slike grunnpilarar ikkje er sjølvsagde likevel.

I skrivande stund er det mest sannsynleg at Donald Trump taper valet om å bli president i USA. Det blei likevel jamnare enn mange både hadde trudd og håpa.

Dei siste åra har Trumps presidentskap vore prega av brå skifte i tryggleikspolitikken, tvil om kor vidt avtalar vil gjelde og mildt sagt uortodokse alliansar internasjonalt. Det gjer farvatnet vanskelegare å manøvrere i – også for Noreg.

I slike tider er det verdt å minne om kor viktig det er for eit lite land å ha sterke internasjonale alliansar. Handelsavtalar med EU og resten av verda. Forsvarsalliansen i Nato. Og mange, mange andre avtalar som til saman gjer Noreg til eit tryggare og betre land.

Institusjonar som FN, EU, EØS, Nato og mange andre er med på å skape stabilitet under omstende som elles er urolege. Noreg er ikkje berre avhengig av eitt land eller éin president.

At ein sitjande president sår tvil om kor vidt valet har gått lovleg for seg, er ikkje kvardagskost i USA. Noreg må stå opp for verdien av frie og rettferdige val.

Dei seinare åra har USA sådd tvil om kva plikter dei meiner å ha i Nato. Også her må Noreg vere tydelege: Verda er tryggast når vi står saman.

Målet er nedrusting og ei trygg og fredeleg verd. Samstundes kan ikkje Europa sitje og sjå på at land som Kina og Russland rustar opp, utan å vise at også vi er medlem av ein kraftfull forsvarsallianse.

Jo meir kaotisk verda er, jo meir har Noreg har igjen for å forsterke banda til andre nasjonar og institusjonar gjennom langsiktige, bindande avtalar. Det er kaoset i USA ei viktig påminning om.