Google har ansvar for nynorske bedrifter

Regjeringen bør legge press på Google for å sikre at små språk som nynorsk fungerer på internett.

Kristin Lemme fra Voss måtte endre nettbutikken fra nynorsk til bokmål for å komme opp i søkemotoren Google. Nettgigantene bør selv ta ansvar for å likestille små og store språk. Alternativet er økt internasjonal regulering, skriver BT på lederplass. Foto: Rune Sævig

Gründer Kristin Lemme fra Voss har gitt opp å skrive nynorsk på bedriftens hjemmeside. Folk som søker etter arbeidsklær for kvinner, som Lemme selger, får ikke opp bedriften når de søker på bokmål, skriver hun i et debattinnlegg i BT.

Det er en fallitterklæring. For mange bedrifter er nynorsk en viktig del av identiteten, og dermed av produktet. Hvis de blir tvunget til å gå over til bokmål, svekker det merkevaren.

Det finnes veier rundt problemet. Lemme skriver selv at en del større bedrifter har hjemmesider på både nynorsk og bokmål, for å sikre at de blir funnet av alle.

En annen løsning er å legge inn skjulte søkeord på bokmål på nettsidene.

Problemet er at begge metodene er arbeidskrevende, spesielt for nettbutikker og andre nettsteder som ofte blir oppdatert. For en liten gründerbedrift kan det fort bli uoverkommelig.

Disse løsningene er også teknologisk utdaterte. Ved å bruke selvlærende dataprogrammer, såkalt kunstig intelligens, kan oversetting av søk automatiseres.

Men for å lære trenger datamaskinene store mengder tekster å øve seg på. Mye av dette kan Google og andre hente gratis fra språkbanken i Nasjonalbiblioteket, hvis de ønsker.

Og her er noe av kjernen i problemet: Norske myndigheter har liten makt til å pålegge Google og de andre internett-gigantene å ta ansvar.

At en så viktig del av vår moderne infrastruktur er overlatt til ansiktsløse multinasjonale selskaper, er et stort problem.

Det bør være i selskapenes egen interesse at de tar dette ansvaret på alvor, for eksempel ved ikke å undergrave sentrale deler av kulturpolitikken til nasjonalstatene. Kampen for små språk er langt fra særnorsk.

Alternativet er økt regulering, noe som best kan skje gjennom internasjonalt samarbeid.

Språklig likestilling på nettet er en av vår tids viktigste kulturpolitiske saker. Nynorsk er skriftspråket til 600.000 nordmenn, og en grunnleggende del av norsk kultur og historie.

Uten nynorsk blir Norge et fattigere land.

Derfor bør norske myndigheter gjøre det de kan for å sikre nynorskens plass i søkemotorene. Og derfor bør søkeselskapene bruke noe av sin teknologiske ekspertise og enorme formue til å løse problemet.