Tiltaka mot skuleelevane er for harde

Barn og unge er med på å betale prisen for at regjeringa ikkje har kontroll med importsmitten.

Barneombod Inga Bejer Engh meiner tiltaka mot barn og unge må bli letta på. Foto: Gorm Kallestad / NTB (arkiv)

Etter juleferien har alle landets ungdomsskular og vidaregåande skular drive på raudt nivå. Det vil mellom anna seie at det må vere minst éin meter mellom kvar elev, noko som for dei fleste fører til heimeskule halvparten av tida.

I tillegg har regjeringa stansa alle fritidsaktivitetar som er organisert innandørs.

Desse reglane gjeld heilt uavhengig av om det er smitte i lokalsamfunnet eller ikkje.

No bed barneombod Inga Bejer Engh regjeringa om å lette på dei tyngste tiltaka for denne gruppa: «De tiltakene som ble satt ned 4. januar nasjonalt, har rammet barn og unge hardt», seier ho til NRK.

Ho meiner fleire av desse tiltaka bør vere opp til kommunane å styre. Då får ein tiltak som er betre tilpassa det lokale smittebiletet.

Ein kommune kan til dømes ha høge smittetal på grunn av eit utbrot ved eit verft utan at det er høg smitte i samfunnet generelt. Då vil det ikkje ha effekt å stanse fotballtreninga for barn, rett og slett fordi det ikkje er der smitten spreier seg.

Torsdag kom det nye tal frå Helsedirektoratet som viste at regjeringa ikkje har kontroll på importsmitten. Ved Gardermoen testar berre 55 til 70 prosent seg. Ved Svinesund er talet berre 20 til 30 prosent, skriv Dagbladet.

Det fører openbert til at det er vanskelegare å slå ned smitten i Noreg. Barn og unge er med på å betale prisen for at regjeringa ikkje har kontroll med importsmitten.

Måndag kjem regjeringa med nye smittevernreglar. Då bør barn og unge bli prioritert når det kjem til kven som skal få mildare reglar for kvardagen sin.

Det er bra at regjeringa har understreka at sårbare barn og unge skal ha særskilt oppfølging og tilbod i periodar som denne. Men også ungar flest har godt av å ha vanleg undervisning.

Barneombodet stiller spørsmål ved om dagens regime går lenger enn smittevernlova gjev rom for. Tiltaka må vere i tråd med den faktiske situasjonen. No er dei like strenge over heile landet.

Dermed er det ei fare for at «kravet til forholdsmessighet ikke er oppfylt. Det er jo fordi at det da settes inn i kommuner og områder med veldig liten smitte», seier Engh til NRK.

Regjeringa gjer klokt i å lytte til Barneombodet i denne saka. Når smittesituasjonen er så ulik som han er frå område til område, bør det vere mogeleg å lette på tiltaka i område med låg smitte.