Eit ansvarleg lønsoppgjer

Partane i industrien har vist ansvar i lønsoppgjeret. No må offentleg sektor gjere det same.

Søndag kunne riksmeklar Mats Wilhelm Ruland fortelje om semje i årets lønsoppgjer for industrien. NHO-leiar Ole Erik Almlid og LO-leiar Peggy Hessen Følsvik har vist ansvar, sjølv om det er urovekkande at lønsveksten igjen blir høgare enn i landa vi konkurrerar med, skriv BT på leiarplass. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Årets lønsoppgjer vart som vanleg eit kompromiss: NHO måtte akseptere at nordmenn får meir i lønstillegg enn arbeidarar i landa vi konkurrerer med. Samstundes aksepterte LO og YS litt dårlegare kjøpekraft.

Ramma for årets lønsoppgjer er på 2,7 prosent, rett under venta prisstigning (2,8 prosent).

At partane i industrien vart samde i meklinga var ikkje uventa, men like fullt gledeleg. Det siste landet treng no, er ein streik.

LO og YS har god grunn til å vere nøgde med oppgjeret, sjølv om dei ikkje fekk oppfylt hovudkravet om å behalde kjøpekrafta.

Arbeidsgjevarane i NHO ville ha eit oppgjer på linje med landa vi konkurrerer med, som er venta å ha ein lønsvekst på 2,2 prosent i år. At Noreg igjen tek ut høgare lønsvekst enn andre land, er urovekkande.

Det einaste som kan forsvare ei slik utvikling over tid er viss vi aukar produktiviteten tilsvarande. Elles mister norsk eksportindustri konkurransekraft. Dei siste åra har industrien styrkja konkurransekrafta, men det skuldast i hovudsak svekt kronekurs. Den utviklinga kan snu, til dømes viss oljeprisen aukar.

NHO gav òg etter for kravet om låglønstillegg. Alle i bransjar der snittløna ligg under 90 prosent av industriarbeidarløn får ei krone ekstra i timen. I år vil det bli spesielt krevjande for hotell- og restaurantbransjen, som er hardt råka økonomisk av koronapandemien.

At andre bransjar ikkje tek ut meir lønsvekst enn konkurranseutsett industri, er sjølve berebjelken i det norske lønssystemet. Det har sørgja for god lønsvekst for alle, og samstundes hindra utflagging av industrien.

Framover vil dette bli endå viktigare, fordi Noreg treng nye eksportinntekter etter kvart som inntektene frå oljeproduksjonen går ned.

Det stiller krav til forbunda i offentleg sektor, som snart skal i gang med sine forhandlingar.

Unio, som mellom anna organiserer lærarar og sjukepleiarar, har varsla at dei vil ha meir enn industriarbeidarane. Dei kan vise til at offentleg sektor kom dårlegare ut enn privat sektor i fjor, fordi NHO og LO undervurderte dei lokale lønstillegga i industrien.

Men dette jamnar seg ut over tid. Andre år har industrien fått mindre enn overslaget i det sentrale oppgjeret. Dei siste fem–ti åra under eitt har difor lønsveksten vore vel så sterk i offentleg sektor som i industrien.

At Unio går høgt ut før oppgjeret, er ein del av spelet. Men når lønsoppgjerets time kjem, må dei òg vise ansvar.