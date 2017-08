Hetsen mot de involverte i svanesaken er skammelig.

Bård Bøe

Tidligere i sommer angrep den mannevonde svanen Havnesjefen en fem år gammel jente på en offentlig badeplass og dro henne under vann. Dermed vedtok landbrukskontoret i Os at dyret skulle avlives.

Den folkelige omsorgen for svanen er prisverdig, men dessverre har den også kommet til uttrykk gjennom grov hets. Både ordfører, barnets foreldre og de ansatte i barnehagen har fått gjennomgå. Slike reaksjoner er uverdige og viser mangel på folkeskikk.

De involverte er blitt kalt alt fra pedofile til dyremishandlere, ifølge ordfører i Os kommune, Marie Lunde Bruarøy (H). I Os- og Fusapostens kommentarfelt ble det stilt spørsmål ved om foreldrene til den angrepne jenten var skikket.

Flere har tydd til ytterligheter og oppfordret til vold. BT måtte torsdag stenge kommentarfeltet under nyhetsartikler om svanen, på grunn av hets. Etter at Havnesjefen ble avlivet, fikk Bruarøy ifølge BA en alvorlig drapstrussel.

Slik retorikk er ikke akseptabel. Aggresjonsnivået og det uforholdsmessige hatet mot enkeltpersoner er avskyelig.

Fellingsvedtaket var etter alt å dømme en velbegrunnet, faglig beslutning. Vedtaket tar hensyn til hekketid, svanemor og – unger. Havnesjefen er endatil representert ved advokat.

Advokat Per Magne Kristiansen fikk utsatt fellingsvedtaket i to uker, for å finne et alternativ til avlivning. Det ble utredet å flytte svanen til Tysnes, noe som til slutt ble avvist av Miljødirektoratet, fordi den uansett ville søkt tilbake til familien.

Da Havnesjefen gikk til angrep igjen – denne gangen på en 16 år gammel jente i motorbåt – besluttet landbrukskontoret å avlive.

Knoppsvaner har vært fredet i Norge siden 1899, og det kan innvendes at kommunen burde ventet til muligheten for amnesti i Modum kommune var undersøkt.

På den annen side var Havnesjefens uberegnelige atferd en reell fare for helse og sikkerhet. Kommunen har plikt til å beskytte innbyggerne sine. Den går foran interessen til farlige dyr.

Ifølge Trude Bahus i interesseorganisasjonen «Svanehjelpen i Os», var Havnesjefens oppførsel et utslag av årevis med dyreplageri.

Saken om Havnesjefen fikk ingen lykkelig løsning, men har en viktig lærdom: Innbyggerne i Os bør oppføre seg sivilisert og humant, både mot mennesker og dyr.