Det er bra at Stortinget løfter kommunikasjonsarbeidet. Bakverk og visittkort er ikke noe å hisse seg opp over.

Stortinget er kjernen i demokratiet. Derfor er det bra at presidentskapet nå satser på å vise frem arbeidet som gjøres på Løvebakken. Det bidrar til nærhet mellom folk og politikere.

Etter at Dagens Næringsliv denne uken skrev om pengebruken på Stortinget, har presidentskapet og administrasjonen høstet tverrpolitisk kritikk. På listen står ny kommunikasjonsavdeling og grafisk profil, en trykkemaskin med gullskrift, samt egen baker og fotograf.

Saken om pengebruken kommer rett etter en rekordstor budsjettsprekk i forbindelse med oppussing. I den saken har stortingspresident Olemic Thommesen (H) og stortingsdirektør Ida Børresen ikke fremstått tillitvekkende. Byggesaken er en skandale. Men det må ses uavhengig av den siste tids satsing på åpenhet og kommunikasjon.

Hovedtrekkene i de grepene Stortinget har gjort, er å gjøre institusjonen mer åpen, tilgjengelig og utadrettet. Det er klokt å tilby folk større innsyn i de politiske prosessene.

Stortinget når nå ut til flere. Med ny kommunikasjonsavdeling, egen fotograf og deltakelse på sosiale medier får borgerne større innsyn i hva som skjer på bygget. Dette er en gledelig utvikling som bør fortsette i retning av mer åpenhet.

Michael Tetzschner (H) hevder at det har utviklet seg en ukultur av pomp og prakt på Stortinget. Marit Arnstad (Sp) bekymrer seg for at norske vafler er blitt til franske makroner. Det er en overdreven kritikk.

En trykkemaskin til 1,6 millioner kroner er dyrt, men langt fra den verste sløsingen fra staten. Forståelig nok er det blitt gjort et poeng ut av gullskriften, men når riksløven skal pryde visittkortet til stortingsrepresentanter, bør det se bra ut.

At det er en baker i bygget, som har store mengder gjester hvert år, er ikke noe å ta på vei for. Han har visstnok ikke laget en eneste makron uansett, ifølge Børresen.

De folkevalgte må passe seg for overdreven luksus. Men det er foreløpig ingen tegn på at de har gått for langt. Det er fortsatt vafler på tinget. Stortinget er ikke et Versailles-palass, og kommer aldri til å bli det.

Å presentere bygget på en bedre måte, å gjøre det åpnere og mer tilgjengelig er et riktig trekk. Litt pynt senker ikke demokratiets status, men fremhever folkestyret.