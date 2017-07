Situasjonen på Damsgård er ille. Løsningen er ikke å jage de rusavhengige, men en bedre ruspolitikk.

Bergens problem med åpne russcener er flyttet, men ikke løst. Nå er det en gangtunnel på Damsgård som er samlingslokalet for flere av byens rusavhengige.

Selv politifolk synes det er ubehagelig å oppholde seg i tunnelen, skrev BT forrige uke. Det kommer frem i en studie fra Universitetet i Bergen, som har undersøkt hvordan stengningen av Nygårdsparken påvirket de åpne russcenene i byen.

Forståelig nok har beboere på Damsgård reagert negativt på utviklingen. Spørsmålet er likevel: Hva er alternativet?

Å sprenge miljøet vil bare skape et nytt samlingssted. Dersom en åpen russcene er uunngåelig, er det trolig best at den er på Damsgård. Det er oversiktlig, tak over hodet, og ikke minst: Det er kort vei til Strax-huset, der de rusavhengige kan få oppfølging, øyeblikkelig hjelp og et trygt sted å sette sprøyter.

Miljøet i tunnelen er ikke like stort som i Nygårdsparken, og det består mindre av utenlandske selgere.

Marita Aarekol

Det er positivt at byrådet, som består av Arbeiderpartiet, KrF og Venstre, har fått etablert sprøyterom på Strax-huset. Foreløpig har det vært få brukere. Det vil ta tid å endre kulturen i miljøet.

Sprøyteromsforskriften må endres. Nå er det kun tillatt å bruke rommet for å sette sprøyter med heroin. Ønsker man å bruke andre rusmidler eller inntaksmetoder, blir man avvist i døren. Ansvaret hviler på Høyre- og Frp-regjeringen, men helseminister Bent Høie (H) har sittet fire år på bakbeina.

Flere sprøyterom bør etableres i tilknytning til de eksisterende mottaks- og oppfølgingssentrene i andre bydeler.

Det eneste som reelt kan fjerne russcenen, er å hjelpe de menneskene som oppholder seg der. De må få behandling, så de kan bli kvitt avhengigheten.

Hvis det ikke lar seg gjøre, trenger de en oppfølging som gjør dem i stand til å leve et tryggere og bedre liv, for eksempel gjennom heroinassistert behandling.

De fleste rusavhengige i Bergen oppholder seg ikke i tunnelen på Damsgård. De fleste overdoser skjer andre steder. Det er ikke i de åpne russcenene at folk blir rekruttert til rus. Et ensidig fokus på Damsgård tar oppmerksomheten bort fra de andre problemene.

Mye har gått i riktig retning i Bergens ruspolitikk. Tas de riktige grepene fremover, er det mulig å se lys i enden av tunnelen.