Å utsetje bygginga av Ringeriksbanen nok ein gong er uakseptabelt.

Regjeringa har ikkje sett av nok pengar til at Ringeriksbanen kan stå klar som planlagt i 2028, ifølgje Bane Nor. Dermed kan ferdigstillinga av den nye jarnbanetraseen bli utsett nok ein gong, til 2031. Det er uakseptabelt.

Spelet om Ringeriksbanen er tragisk. Første gong Stortinget vedtok å byggje banen, som vil korte ned reisetida mellom Bergen og Oslo med nærmare ein time, var i 1955. Vedtaket vart endra året etter, men i 1992 gjorde Stortinget eit nytt vedtak. Den gongen skulle banen stå ferdig i 1997. Heller ikkje det vart noko av.

Dagens regjering lova i 2015 at banen skulle stå ferdig i 2024. Då Nasjonal Transportplan kom i fjor vår var oppstarten utsett til 2021. Banen skulle då stå ferdig i 2028.

Synspunkta frå Bane Nor, som eig og driftar jarnbanestrukturen, kjem fram i deira innspel til handlingsplanen for jarnbanesektoren for åra 2018–2029. Hovudpoenget er at regjeringa har sett av for lite pengar til jarnbaneutbygging i første del av Nasjonal Transportplan. Pengemangelen vil råke fleire av strekningane på den såkalla InterCity-utbygginga mellom Oslo og pendlarbyane.

Då byggjestarten vart utsett til 2021, skulda samferdsleminister Kjetil Solvik Olsen (Frp) på at fagfolka trengde meir tid til planlegging. Det stemte ikkje, viste det seg då BT undersøkte saka: Fagfolka hadde aldri bedt om meir tid.

I så måte er innspelet frå Bane Nor klargjerande. No handlar det om pengar. Mykje tyder på at regjeringa har lova meir enn den kan halde, og at dei har underfinansiert jarnbanesatsinga i NTP. Det er alvorleg. Tida for underbudsjettering i transportsektoren bør vere over.

I innspelet til handlingsplanen skriv Bane Nor at dei vil vere ferdig med planlegginga av Ringeriksbanen i 2020. Dei tilrår at ein då set i gang prosjektet, slik at bana står ferdig i 2028. Ifølgje Bane Nor krev det at regjeringa flyttar investeringane frå andre til første periode i NTP. Eit alternativ dei ikkje nemner er å omprioritere innanfor den vedtekne ramma.

Innspelet frå Bane Nor opnar for omkamp om samferdslemidlane dei komande seks åra, prioriteringar som burde vore gjort i NTP.

Ingen av dei andre jarnbaneprosjekta har ein forhistorie som Ringeriksbanen. Banen er naudsynt for å gjere bane meir attraktivt i høve til fly mellom landets to største byar, på det som er ein av Europas travlaste ruter.

Erna Solberg (H) og resten av regjeringa må no halde ord. Ringeriksbanen har vore utsett nok gongar. Denne bana må stå ferdig i 2028.