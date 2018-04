DAGENS RÅDSLEDER: Utnevnelsen av Julie Brodtkorb som rådsleder i februar har satt ytterligere fart på debatten om mål og mening med rådet. Brodtkorb har hatt flere verv i Høyre, og har blant annet nylig vært stabssjef for statsminister Erna Solberg (H). Hun kan neppe sies å være politisk nøytral, mener BT. Her er Brodtkorb og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen under et møte i Kringkastingsrådet 22. mars. FOTO: Håkon Mosvold Larsen, Scanpix