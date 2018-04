Omsorgen for Norsk Tipping går for langt når Stortinget vil blokkere nettsidene til utenlandske spillselskaper.

Lotto-monopol er ikke som andre monopol.

Nå vil flertallet på Stortinget gå drastisk til verks for å stanse utenlandske spillselskaper, gjennom blant annet å blokkere nettsider og hindre nedlasting av apper.

Forslaget går altfor langt i å gripe inn i friheten på nettet. I stedet for å sette opp murer på internett, bør Stortinget setter etter muligheter for å regulere bransjen.

Det er Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF som stiller seg bak de åtte inngripende punktene, til protest fra regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre.

Målet er å beskytte den såkalte enerettsmodellen som gir Norsk Tipping og Rikstoto monopol på pengespill i Norge.

Monopolet har de siste årene blitt utfordret av utenlandske selskaper på nettet.

Det må være høy terskel for å blokkere nettsider. Å beskytte monopolet til Norsk Tipping er ikke en god nok grunn.

En slik statlig reguleringsiver ender raskt i sensur og en innskrenket ytringsfrihet. Allerede blokkerer Norge nettsider som deler opphavsrettbeskyttet materiale. Det nye vedtaket viser at terskelen nå er senket.

Det er grunn til å spørre om hvor politikerne vil sette grensene. Hvor mange uhumskheter er Stortinget villig til å bekjempe gjennom sensur på nettet?

At en slik blokkering er lett å omgå, er ikke en formildende omstendighet. Det viser bare at partiene er villige til å bruke sensur som symbolpolitikk.

Det er ikke gitt at politikken vil bli realisert. Forslaget kan være i strid med EØS-avtalen, fordi det hindrer den frie flyten av tjenester over landegrenser.

Norge har tidligere forsøkt å stanse spillreklame på TV-kanaler som sender fra Storbritannia. Det har blitt stanset av det britiske medietilsynet.

Så lenge de utenlandske gamblingaktørene har råd til en advokat, kan Norge vente seg en tur til EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Det finnes alternativer. Gjennom en lisensordning, som er vanlig i mange europeiske land, kunne Norsk Tipping fått sunn og gjennomregulert konkurranse. Hele eller deler av overskuddet kunne blitt bundet til frivillighet.

Dette sier dessverre regjeringen nei til, selv om både Frp og Venstre ønsker en slik løsning.

Den norske tippemodellen er basert på et paradoks: Det er moralsk riktig for idretten å tjene penger på spillavhengighet, men det er umoralsk for alle andre.

Men det kan umulig være så umoralsk at det forsvarer nettsensur.