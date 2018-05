Ikke all sjikane er straffbar. Senterpartiet må håndtere ondsinnet oppførsel i egne rekker uten å involvere påtalemyndigheten.

Vest politidistrikt har konkludert med at de ikke etterforsker den sjikanøse meldingen til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete. Det er en riktig avgjørelse.

Som politiet viser til, er saken over to år gammel, og trolig foreldet. En avveining av sakens alvor, ressursbruken som ville gått med og muligheten for oppklaring, tilsier at etterforskning ville vært en meningsløs prioritering.

Det betyr ikke at slik oppførsel er akseptabel.

«Man kan konstatere at det er moralsk forkastelig å sende en sånn melding, men vi befinner oss nok i grenseland for hva som faktisk er straffbart», sier påtaleansvarlig Ronny Iden til VG.

Det er en presis oppsummering. Ikke all trakassering er en sak for politiet. Det finnes et rom mellom anstendighet og straffbare handlinger som må håndteres med andre virkemidler enn straffeloven. Ansvaret hviler på dem som har mottatt et varsel og som er i posisjon til å gripe inn. Dette ble behørig demonstrert under høstens #metoo-kampanje.

Navarsete raser mot politiet over at saken er henlagt. Det har hun ingen grunn til. Derimot er hennes vrede mot Senterpartiet helt berettiget.

Partiledelsen har kjent til saken i flere år, uten å ta effektive grep for å løse den. Navarsete varslet umiddelbart, men varselet ble «glemt».

Det er lett å forstå Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums dilemma. Han kan åpenbart ikke gi alle som var på hytteturen kollektiv avstraffelse, selv om en eller flere er skyldige. Å true med politianmeldelse to år senere for å tvinge frem en tilståelse, fremstår like fullt desperat og uklokt. Det kunne aldri bli mer enn en tom trussel.

Etter en unødvendig omvei via påtalemyndigheten, står partiledelsen nå maktesløs tilbake. Så lenge de involverte fortsetter å holde tett, får saken ingen konsekvenser for andre enn Navarsete.

Som hun skriver: La dette stå som et symbol på hvordan et varsel ikke skal håndteres.

Tidligere ble sånne meldinger gjerne avskrevet som «guttestreker». #Metoo-kampanjen har gitt slik oppførsel den mer treffende merkelappen maktmisbruk. Uansett handler saken om moral og anstendighet, ikke om juss. Uansett hva straffeloven sier, må politiske partier ta trakassering på alvor, og voksne menn må ta ansvar for egne handlinger.