FERJEFRI: Øyvind Halleraker er dagleg leiar i Hordfast AS, og ønskjer å auke bompengeinnkrevjinga frå 15 til 40 år. – Det er fornuftig, og brua over Bjørnefjorden kan vere avhengig av at Halleraker får gjennomslag, meiner Bergens Tidende. FOTO: Marita Aarekol (Arkiv)