Nordmenn held fram med å låne for mykje. Regjeringa bør vente med å losne på krava for bustadlån.

Det norske folket er blant dei mest forgjelda i heile Europa. Kvar nordmann har no ei gjeld på nær 240 prosent av disponibel inntekt, mot 130 prosent på slutten av 1990-talet. Ein viktig årsak er bustadprisane, som har nådd stadig nye høgder.

Bustadprisane er det største faremomentet i norsk økonomi, noko òg OECD konkluderte med før jul. Mykje tyder likevel på at Noreg vil unngå eit krakk i bustadmarknaden, eit fenomen som har utløyst store økonomiske kriser opp gjennom historia. Det siste året har bustadprisane gått svakt ned. Nedgangen er berre 1,1 prosent for landet som heilskap.

Regjeringa kan ta noko av æra for at prisspiralen har stoppa opp. I januar i fjor innførte ein strengare krav til utlån frå bankane. Mellom anna får folk no ikkje låne meir enn fem gongar inntekta. Krava til eigenkapital og avdragsfrie lån vart òg stramma inn.

Hovudstaden, der prisveksten så seint som i 2016 var på 23 prosent, har fått ekstra strenge vilkår. Det er då òg her prisane har gått mest ned det siste året, med 12,5 prosent sidan toppen i februar.

DNB-sjef Rune Bjerke ber no finansminister Siv Jensen fjerne særkrava for Oslo. Jensen vil vente på Finanstilsynet si vurdering, noko som er klokt. Sjølv om prisane har gått ned, er det for tidleg å friskmelde den norske bustadmarknaden.

Det er to viktige kjelder til prisveksten på bustader, som har vore sterkast i byane. Den eine er at stadig fleire bur i byar, utan at det blir bygd nok nye bustader der. Her bør politikarane både lokalt og sentralt halde trykket oppe, ikkje minst for å skaffe folk bustader dei har råd til, slik BT i går kunne fortelje om frå Lindås.

I så måte er det urovekkjande at salet av nye bustader har gått ned ni månader i strekk. Det kan redusere nybygginga, og forsterke prispresset på sikt.

Den viktigaste kjelda til både pris- og gjeldsveksten er likevel dei låge rentene. Det er òg her den største faren ligg. Folk har vent seg til bustadlån med ned mot to prosent rente, eit historisk lågt nivå.

På eitt eller anna tidspunkt vil rentene gå opp og då vil mange kunne få problem. Veksten i verdsøkonomien er i ferd med å ta seg opp, og land som USA og Tyskland opplever auka inflasjonspress. Det kan etter kvart presse rentene oppover, òg her i landet. Difor kan det vere lurt av finansministeren å halde foten på bremsa ei stund til.