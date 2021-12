Nye karantenekrav vil særleg ramme barn. Det burde byrådet unngått.

For mange vil heile julefeiringa ryke.

Byrådet, leiar av Roger Valhammer (Ap), innfører no dei strengaste karantenereglane i Noreg. Det er uklart kvifor dei går så hardt til verks.

Bergen får dei strengaste isolasjons- og karantenekrava i Noreg.

Etter dagevis med stadig nye smitterekordar og fleire påviste tilfelle av omikronvarianten i Bergen, strammar byrådet inn.

Dei vil no behandle alle positive koronaprøvar som truleg omikronsmitte. Det betyr karanteneplikt for alle nærkontaktar.

Dette er eit svært strengt og inngripande tiltak, langt strengare enn i resten av landet. Der regjeringa innførte karantenekrav berre ved mistenkte tilfelle av omikron, innfører byrådet det etter alle positive koronaprøvar.

Kvifor akkurat Bergen treng strengare karantenereglar, er uklart. Byen har rett nok eit høgt smittetrykk, men enno ikkje mange påviste tilfelle av omikron. Å pålegge karantene er så inngripande i folks liv at byrådet burde grunngjeve dette langt betre.

Karantenekravet vil ramme befolkninga skeivt. Statistikken viser at det er særleg blant barn og unge at koronaviruset spreier seg. Det er ikkje overraskande. Dei er alle uvaksinerte, og har tett kontakt.

Når barn blir smitta, er det liten mogelegheit til å utøve smittevern i husstanden. Barnefamiliar er difor særleg utsette for koronasmitte.

Samtidig som dei innfører strengare karantenekrav, gjer ikkje byrådet noko for å redusere smittetrykket i barnehagar og skular. Dei meiner dette ikkje er mogeleg, på grunn av ekstraordinært høgt sjukefråvær og høg belastning for tilsette. Alternativet, seier byrådet, er at fleire barnehagar og skular må stengje og barn bli sendt heim.

Men resultatet blir truleg at særleg mange barnehage- og skulebarn no blir sitjande i isolasjon og karantene resten av førjulstida og i jula. Mange av dei utan at dei er utsett for smitte med omikronvarianten. Effekten av byrådets tiltak, er difor uansett at mange barn og unge blir sendt heim dei neste vekene.

At byrådet set i verk tiltak for å få ned smitten i Bergen, er forståeleg. Kurvene har auka bratt dei siste dagane. Men grunngjevinga for at bergensarar skal ha så mykje strengare karantenekrav enn resten av det norske folk, er ikkje god nok.