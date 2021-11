Vegvesenet må ta ansvar for vegforholda

Vegvesenet må tilby god informasjon om fjellovergangane, som her på Hemsedalsfjellet.

Dei kan ikkje gøyme vekk vêret.

Folk som køyrer over fjellet får no dårlegare informasjon om føreforholda enn før. SMS-varselet er vekk, og den enkle lista over vegstrekningar og status er erstatta av eit kronglete kart.

Det er vanskeleg å manøvrere i på ein mobiltelefon, dersom ein stoppar langs vegen for å sjekke status.

– Vi er ikkje ei vêrteneste, seier Statens vegvesen til BT.

Jo, det er dei.

På fjellet går det ikkje an å skilje vegen frå vêret. For det er relevant for bilistane som køyrer på vegen, om det er storm, frost eller snø. Og det er nødvendig å vite om alt er normalt før ein tar familien med over fjellet.

Oppdaterte føremeldingar som er lett tilgjengelege, er ein viktig del av tryggleiken til køyrande på fjellovergangane. Det ansvaret kan ikkje Vegvesenet gå vekk frå.

Men det gjer dei.

For å rydde opp i meldingane sine, vil det ikkje lenger stå om ein fjellovergang har normale køyreforhold. Det vert definert som unyttig informasjon.

Men for ein som skal køyre Hardangervidda, er tilstanden på den vegen det einaste nyttige. Normale forhold er like nyttig informasjon som unormale forhold.

No får ein berre opp avvik frå normalen – og det vert presentert på ein dårlegare måte enn før.

Kartet kan gi meining for å vise status på det mylderet av vegar som finst i Noreg.

Det kan appen Vegvesenet held på å utvikle òg. Alle vegstrekningar kan ikkje stå oppført i ei liste.

Men fjellovergangane er spesielle. Det finst ikkje så mange av dei, og faren knytt til dårleg vêr er større.

Når ein skal over fjellet, er det best med enkle løysingar, som kan lastast inn på sjølv det treigaste mobilnettet.

Det burde dei med ansvaret for vegane forstå.

Vegvesenet kunne i det minste ha venta til appen var ferdig før dei stoppa tenesta til bilistane. No veit dei ikkje når den er ferdig eingong.

Det er for dårleg.

No må dei ansvarlege ty til ein enkel fjellvettregel: Det er ingen skam å snu.