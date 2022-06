Prislappen på Bybanen må ned

Blir bybanebygginga for dyr, kan folkeviljen snu seg mot den.

Politikarane må få kontroll med kostnaden på bybanebygginga, men samtidig ikkje setje framdrifta i fare, meiner Bergens Tidende på leiarplass.

Torsdag denne veka blei prislappen på Bybanen til Åsane oppjustert med fem milliardar kroner.

Heile 17 milliardar er det nye overslaget på kva det vil koste å bygge heile bybanestrekninga. Det er ein svimlande høg sum, som framleis kan bli høgare. Neste år kjem endå eit nytt kostnadsoverslag.

Dersom politikarane ikkje klarer å kutte i kostnader, må dei etter alt å dømme auke bompengeinntektene for å kunne betale for banen. Det er risikabelt.

Bybanen har vore ein suksess både blant passasjerar og for byutvikling langs traseen. Likevel er det ein god del bergensarar som ønskjer at vidare utbygging blir skrinlagt. Faren er at dersom bompengesatsen aukar, vil også talet på bergensarar i denne gruppa auke. Det vil svekke heile legitimiteten til prosjektet.

I 2018 og 2019 var det store demonstrasjonar mot bompengar i Bergen. Denne motstanden kan framleis vekkast til live.

Dit må politikarane ikkje kome. Dei må difor vise at dei klarer å legge band på seg, og ikkje sløsar med bergensaranes pengar når dei byggjer.

Ein debatt om kostnad krev samtidig mykje av bergenspolitikarane. Me går snart inn i eit valår, der partia vil profilere seg sjølv og skilje seg frå andre. Det er eit vanskeleg utgangspunkt for ein debatt som truleg krev at partia samlar seg og inngår kompromiss.

Det viktigaste no er at partia som vil realisere Bybanen til Åsane sørgjer for at prosjektet blir gjennomført. Då må ein diskutere kostnadskutt med det som utgangspunkt, og ikkje bruke tid på endringar som vil forseinke reguleringsprosessen. Det kan setje heile framdrifta til prosjektet i fare.

Her blir den siste skinna på strekninga til Fyllingsdalen lagt ned. Framleis er det uvisst når skjenene mot Åsane kan byrje å kome på plass.

Dette er blitt gjort gong etter gong i denne prosessen, og har gjort at prosjektet allereie er forsinka. No treng me ein pragmatisk og realistisk bybanedebatt med innestemme.

Kanskje blir det nødvendig å dele byggeprosessen opp i fleire etappar. Det kan vere ein fornuftig og edrueleg måte å gå fram på. Likevel er det viktig at reguleringsplanen blir vedteken neste år, slik at både bergenspolitikarar og bergensarar kan gå vidare frå denne splittande debatten.