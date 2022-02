Afghanistan er et utrygt land

Norge kan ikke tvangsreturnere mennesker til et land som står midt i en politisk og humanitær krise.

Etter at Taliban tok tilbake makten i Afghanistan, valgte Utlendingsnemnda (UNE) å stanse alle utsendinger av asylsøkere derfra. De sluttet samtidig å behandle disse asylsøkernes saker.

Situasjonen i landet ble først i juli, og deretter i september, vurdert som så ustabil og farlig at det ikke var forsvarlig å returnere folk dit.

Fra 1. mars åpner UNE igjen for at det skal være mulig å sende folk dit.

At Norge kontinuerlig ser på muligheten for å returnere asylsøkere som har fått endelig avslag, er i utgangspunktet riktig.

Det er uheldig for mennesker å gå i lange perioder uten å få søknaden sin behandlet, eller å vente på transport ut av landet.

At UNE nå gjenopptar behandlingen av asylsøknader fra afghanere, er derfor bra. Både for søkere som får avslag, og for dem som får opphold, vil en avklaring være viktig for å planlegge livet sitt videre.

Det fremstår samtidig svært kynisk å sende afghanere tilbake til et land som står midt i en dyp krise.

I tillegg til at landet er overtatt av et politisk regime som nekter å respektere tros- eller pressefrihet eller kvinners rettigheter, og som driver brutal avstraffing av befolkningen, står landet samtidig midt oppe i en humanitær katastrofe.

Over halvparten av den afghanske befolkningen står i fare for å rammes av sult. 97 prosent kan havne under fattigdomsgrensen i år, melder FN.

For bare en uke siden var Taliban i Norge på et omstridt besøk, for å diskutere nettopp slike utfordringer.

UNE mener nå at situasjonen er mer forutsigbar. Utenriksdepartementet fraråder samtidig å reise dit, og anbefaler alle nordmenn å forlate landet.

I høst evakuerte Norge selv hundrevis av afghanere ut av et Taliban-truet Afghanistan.

Å sende dem tilbake til samme regime fremstår umusikalsk.

Innvandringspolitikk er en vanskelig sak for mange. Prosedyrene for behandling av asylsøknader, og utsendelse av dem som ikke får innvilget opphold, må likevel gjennomføres – selv i saker som er vanskelige og følsomme.

Mennesker skal likevel aldri sendes tilbake til land hvor de havner i fare. UNE skriver at de vil gjøre individuelle vurderinger fra sak til sak, men det er vanskelig å se hvordan det å bli sendt tilbake til Taliban-regimet kan være trygt for noen.