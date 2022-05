Fleire cruiseskip er ikkje bra for Bergen. Politikarane burde heller ha stramma inn.

Dette er ikkje berekraftig turisme.

Kor mange cruiseskip Bergen bør ha har vore diskutert i mange år. Her frå ein travel dag i 2018.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Nyleg heva bystyret i Bergen talet på kor mange cruiseskip som kan ligge til kai i Bergen samstundes.

Sidan 2018 har grensa vore tre. No er den fire.

Dette skjer trass i at tre av fire byrådsparti har som mål å avgrense, eller heilt fjerne, cruisetrafikken i Bergen. I byrådsplattforma har dei også skrive at dei skal vurdere å redusere talet på cruiseanløp. No skjer altså det motsette.

Føresetnaden er at eit allereie vedtatt tak på 8000 cruisepassasjerar i byen samstundes, ligg fast. Byrådet meiner difor at det nye vedtaket vil bidra til at Bergen lokkar til seg fleire, men mindre skip.

Les også Refsar byrådet etter vedtak om fleire cruiseskip: – Ei fallitterklæring

Det er også ein føresetnad at det fjerde skipet må vere kopla til landstraum, så det ikkje bidreg til meir forureining.

Dette bøter sjølvsagt på skaden, men vedtaket er likevel eit steg i feil retning. Bergen treng mindre cruiseturisme, ikkje meir. Når politikarane har som mål å stramme inn, må dei ikkje opne opp meir.

Forureining er ei viktig årsak. For sjølv om utsleppa frå cruiseskipa har vore diskutert i år etter år, ligg dei framleis til kai og spyr ut eksos. I fjor kopla ikkje eitt einaste av dei vel 20 cruiseskipa som besøkte Bergen seg til landstraum. Dei fleste har nemleg ikkje utstyret som trengst for å få straum frå land. Skipa forureinar også på vegen hit.

Vel så viktig er det at cruisenæringa også representerer ei form for turisme som i liten grad gagnar byen. Dei korte besøka av massive turistgrupper pregar bykjernen i Bergen i så stor grad at det kan fortrenge anna turisme. Det er også ei belastning for sårbare attraksjonar, som Bryggen, når så mange besøkande kjem på ein gong. I tillegg er lønnsemda dårleg. Kvar cruiseturist legg igjen lite pengar i Bergen, samanlikna med andre turistar.

Vedtaket som no er fatta, baserer seg på ei evaluering frå Bergen Havn. Dei har sterke økonomiske interesser i å få flest mogeleg cruiseskip i land. Dette utgjer ei stor del av inntektene deira. Dermed har også Bergen kommune, som medeigar, interesse av det same.

Byrådet kan seie at vedtaket betyr fleire mindre skip, og kanskje færre enorme. Men cruiseturismen har uansett mange negative sider, som pengar i kassen ikkje burde vege opp for.