Regjeringa kan ikkje sitje stille medan smitten i Bergen går i taket

Situasjonen i Bergen er heilt ny og uoversiktleg.

Statsminister Erna Solberg (H) har så langt sagt lite om smittesituasjonen i Bergen.

Bergen er på veg inn i det som kan vere den største smittebølgja så langt. Tysdag blei det registrert 103 nye smitta i kommunen.

Strenge smitteverntiltak lar likevel vente på seg. Byrådet er i tvil om kva som er rett nivå å legge seg på, og får lite hjelp frå politikarane nasjonalt til å gjere desse vurderingane.

Sjølv om smittetala er høge, er svært få innlagde på sjukehus. Nærare ni av ti bergensarar over 18 år har no også fått minst ein vaksinedose.

Det er likevel for tidleg å slå fast at ikkje fleire vil bli alvorleg sjuke. Og i mellomtida er kommunens smittesporingssystem i ferd med å kollapse. Dei er allereie så pressa at dei ikkje rekk å ringe alle nærkontaktar.

Dilemmaet for byrådet er om situasjonen er alvorleg nok til å legitimere innstrammingar som vil gi permitteringar, psykiske belastningar og andre negative konsekvensar.

Dei lokale politikarane har ansvar for å handtere smitten i Bergen. Men det er likevel påfallande stille frå regjeringa i denne vanskelege situasjonen.

Først tysdag seier statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie, etter spørsmål frå BT, at dei følgjer med på situasjonen. Det er ein uforpliktande og sein reaksjon.

Bergen er den første storbyen som opplever auka smitte etter at dei fleste innbyggarane er i gang med vaksineringa. Det er ein heilt ny situasjon, som det ikkje finst retningslinjer for.

Fungerande byrådsleiar Lubna Jaffery (Ap, til v.) og helsebyråd Beate Husa (KrF) er i tvil om kor strenge smitteverntiltak dei skal innføre. Bak går assisterande smittevernoverlege Kjell Haug (til v.) og kommuneoverlege Trond Egil Hansen.

Regjeringa har gjennom heile pandemien hatt ei tydeleg forventning til korleis smitten skulle slåast ned. Slik har utbrot blitt handtert likt over heile landet.

I sommar varsla Helsedepartementet at det neppe blir fleire nasjonale nedstengingar. Slik situasjonen er i dag, verkar det klokt. Men det betyr ikkje at regjeringa kan la vere å engasjere seg i så store, lokale smitteutbrot som det Bergen har no.

I den nye situasjonen risikerer ein at dei ansvarlege i ulike kommunar gjer ulike vurderingar om kor mykje smitte me skal tole. Men viruset kjenner ikkje kommunegrenser, og frå Bergen er smitten allereie byrja å spreie seg til kommunane rundt. Dermed er det ikkje lengre berre eit lokalt problem.

Solberg og Høie har vist at dei har stor evne til å nå gjennom til folk i pandemien. Det har aldri vore vanskelegare å vurdere og formidle kva som er rett nivå av smittevern enn akkurat no. Då kan ikkje dei øvste ansvarlege melde seg ut og la lokalpolitikarane stå igjen åleine.