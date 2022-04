Søviknes må bestemme seg for hvem han vil representere

Han kan ikke både være lobbyist og nestleder i Frp.

«Søviknes må bestemme seg for om han ønsker å representere partiet sitt eller lakselobbyen», mener BT på lederplass.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Terje Søviknes har nok å gjøre for tiden. Han er nestleder i Fremskrittspartiet og sitter i kommunestyret i Bjørnafjorden. I tillegg jobber han som lobbyist på vegne av lakseoppdrettsselskapet Eide Fjordbruk for å påvirke Stortinget.

– Her har jeg hatt to hatter, og jeg har vært helt åpen om det, sier Søviknes til Klassekampen.

– Det har gått veldig greit.

For Frps medlemmer og for velgerne som stemmer på ham bør dette være alt annet enn greit. Søviknes må bestemme seg for om han ønsker å representere partiet sitt eller lakselobbyen.

Politikere lever av tillit, enten det er fra velgerne de representerer eller fra partiet som gir dem verv. Denne tilliten fordrer at politikerne ikke opptrer på måter som sår tvil om hvem de egentlig jobber for.

Når Terje Søviknes møter stortingsrepresentanter fra eget eller andre partier for å fremme sine syn på lakseskatt og konsesjoner, er det umulig å vite om han presenterer det Fremskrittspartiet mener er til det beste for landet eller det Eide Fjordbruk mener er best for egen bunnlinje. Det er lite tillitsverdig.

Frp-nestlederen ser ut til å mene at dobbeltrollen er uproblematisk så lenge han er åpen om den. Det er en falsk åpenhet. Det er fortsatt umulig å vite hvor Frp-Søviknes slutter og lobbyist-Søviknes starter.

Åpenheten strekker seg heller ikke særlig langt. Presentasjonen av Søviknes på Fremskrittspartiets nettsider lister opp hjertesaker og erfaringen som ordfører og statsråd. At han samtidig med nestledervervet får betalt av eksterne aktører for å påvirke sine egne partimedlemmer, står det ingenting om.

Fremskrittspartiet har en urovekkende tradisjon for nettopp slike dobbeltroller. Partileder Sylvi Listhaug jobbet tidligere for å påvirke eget parti som lobbyist for kunder av First House, samtidig som hun satt i Frps sentralstyre. Søviknes følger med andre ord bare sjefens begredelige eksempel.

Frp bør stille høyere krav til sine fremste tillitsvalgte. Det kan ikke være opp til dem selv hvor mange hatter han vil ha på hodet.

Partiledelsen forstår åpenbart ikke problemet. Dermed bør partimedlemmene og velgerne ta grep. De må kunne stole på at det er dem Søviknes faktisk representerer, og ikke noen andre.