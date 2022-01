Norge har ingen leger å miste. Særlig ikke på grunn av rigide regler.

Jørgen Skavlan, kjent som Norges mest populære fastlege, er blant dem som kritiserer det nye kravet. «Dette er absurd og et eksempel på at styresmaktene ikke forstår hva det er å bruke skjønn, eller sunn fornuft.»

Leger med fullgod utdannelse fra utlandet bør slippe å ta praksis på nytt i Norge.

For å sikre kompetansen blant kommunelegene, har Helsedirektoratet skjerpet kravene til praksis. Leger som har tatt utdannelsen og praksisen sin i utlandet, må gjennomføre praksis på nytt i Norge.

Kravet gjelder alle som ikke var i jobb i Norge før 1. mars 2019. I noen tilfeller velger heller leger å forlate landet enn å gjennomgå den tidkrevende praksisen på nytt.

I Norge mangler mer enn 130.000 personer fastlege. Dette er ikke tiden for å finpusse på kompetansekravene.

Mandag fortalte NRK om et dansk legepar som hadde slått seg ned i Luster. Her jobber de som fastleger, til kommuneoverlegen og ordførerens store begeistring.

Fordi konen var gravid med ett av parets tre små barn, fikk hun ikke begynt i jobben før 1. mars 2019. Nå må hun være borte fra familien i mer enn ett år for å ta praksis på nytt, noe som er uaktuelt for dem. De flytter heller tilbake til Danmark.

En annen legefamilie NRK har snakket med har allerede flyttet, av samme grunn.

Flere beskriver kravet som at det beste blir det godes tjeneste, og peker på at praksisen fra Danmark anses som jevngod med den norske.

Også helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol understreker at kvaliteten på den danske medisinutdanningen ikke er problemet. Helsedirektoratet forklarer kravet med at de ønsker å heve kompetansen fordi kommunene må yte mer komplekse helse- og omsorgstjenester.

Men økt kompetanse er lite verdt hos en lege som mangler. Fastlegekrisen er så prekær i distriktene at kommuner driver regelrett budkrig. Også i de store byene er krisen i ferd med å slå rot: I Bergen har det ikke vært ledige fastleger på over to år, og pasienter står månedsvis i kø.

I tillegg til å stille ubeleilige krav til leger som allerede jobber her, tar det opp kapasitet i utdanningssystemet.

Det må være helt åpenbart at dette praksiskravet må legges på is.

Det er i utgangspunktet bra at Helsedirektoratet ønsker å sikre fastleger best mulig kompetanse, men denne formaliteten har vi ikke råd til.