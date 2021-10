Regjeringas uklare industripolitikk

Ved å opne statens pengesekk, kan regjeringa gjere næringslivet til tiggarar framfor å skape ny vekst.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og regjeringa har store ambisjonar for industrien. Men skal dei lykkast, må regjeringa sørgje for at næringslivet sjølve tek mesteparten av risikoen, ikkje staten, skriv BT på leiarplass.

Gjennom heile valkampen kritiserte dei raudgrøne Solberg-regjeringa for lite ambisiøs industripolitikk. Men akkurat kva som ville endre seg med Ap og Senterpartiet ved roret, var uklart.

Etter nokre veker i regjeringskontora er det framleis uklart. Men ambisjonane er det ikkje noko å seie på.

– Vi skal bidra til å skape lønnsomme og attraktive jobber i hele landet, øke de grønne investeringene, styrke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp med begge hender, sa den ferske næringsministeren Jan Christian Vestre (Ap) til VG i helga.

Både Ap og Senterpartiet har store ambisjonar om statleg styring. Ap ønskjer mellom anna å bruke statens eigarskap i Equinor og Statkraft meir aktivt. Her er det rom for å øydelegge store verdiar, til dømes viss regjeringa no vil tvinge selskapa til å hjelpe andre norske bedrifter.

Ein lyt vone at lærdommen frå 1970-talets industripolitikk framleis heng såpass att i Ap, at dei står i mot denne freistinga.

Risikoen for å trø feil er truleg større når regjeringa vil bruke statlege verkemiddel til å gjere Noreg til ein «grønn energigigant», for å sitere Vestre.

I Politisk kvarter på NRK måndag kunne han fortelje at han allereie hadde snakka med LO og NHO, som heilhjarta støtta ambisjonane.

Sjølvsagt gjer dei det. Store delar av industrien veit at dei må omstille seg, og vil gjerne at staten tek så mykje av rekninga som mogeleg. Det same gjeld ny industri, anten det er batterifabrikkar, hydrogenproduksjon eller havvind.

Så raskt som Noreg må omstille seg, kjem ein ikkje unna ein viss statleg medverknad. Ny, grøn produksjon vil trenge statleg starthjelp, her som i andre land.

Men skal ein lykkast på sikt må næringslivet sjølv ta mesteparten av risikoen. Berre slik er ein sikra at pengane blir investert på ein klok måte.

Viss næringslivet styrer etter kva som gjev mest statsstøtte, framfor kva marknaden krev av dei, vil dei ikkje lykkast på sikt. Då kan regjeringa seie farvel til prisverdige ambisjonar, som å auke eksporten frå fastlandsindustrien med 50 prosent innan 2030.

Vonleg forstår Vestre og resten av regjeringa alt dette. I så fall kan vi fort ende med ein industripolitikk som ikkje blir så veldig forskjellig frå den Solberg-regjeringa førte på slutten. Det ville ikkje vere det verste.