Nyttårsfeiringa kostar samfunnet dyrt. Eit fyrverkeriforbod bør vurderast.

Ei tryggare feiring er mogeleg.

Fyrverkeri kan vere ein vakker og storslått inngang på nyåret. Her frå nyttårsaftan 2019.

Om berre nokre dagar er 2021 historie. Og viss denne nyttårsfeiringa liknar på føregåande, er det også berre dagar til nyheiter om nye augeskadar etter oppskyting av fyrverkeri.

Det er diverre blitt ein alvorleg og trist tradisjon at nye år startar på den måten.

Ved inngangen til 2021 melde augneavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus om ti augeskadar. Tre av dei alvorlege.

For dei som er ramma, kan det få følgjer for resten av livet. Og i tillegg til augeskadar kjem brannskadar, høyrselsskader og andre skader som det ikkje blir skrive like mykje om.

Nyttårsaftan er ein festdag med stor kostnad for både samfunnet og enkeltmenneske.

I 2019 ville Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) greie ut om eit fyrverkeriforbod burde innførast. Det meinte Justisdepartementet at ikkje var nødvendig. I staden har DSB greidd ut andre tiltak for å minske risikoen for skader, som eit påbod om vernebriller.

Eit slikt påbod bør innførast, men spørsmålet er om dette vil vere nok. Det vil ikkje vere mogeleg å sjekke at vernebriller er i bruk.

I mellomtida er det opp til den enkelte å minimere risiko for skader. Nyttårsaftan 2020 var spesiell på grunn av smitteverntiltak. Folk blei bedne om å feire heime. Då blei det også sett rekord i sal av fyrverkeri til private.

Slik blir det også i år. Og sjølv om Bergen kommune står for eit felles fyrverkeri, oppmodar dei igjen folk om å feire heime.

Det som skil seg, er at importørane i år melder at forsyningskrisa har nådd fyrverkeribransjen. Dei har difor mindre enn vanleg å selje.

Sjølv om fyrverkeri heng tett saman med nyårsfeiring for mange, er kanskje årets feiring ein sjanse til å finne andre, tryggare tradisjonar.

På sikt bør styresmaktene igjen vurdere om eit fyrverkeriforbod eller andre, strengare reguleringar bør innførast. Eit forbod vil vere inngripande, men dei svært alvorlege og stadig tilbakevendande skadane gjer at det bør kunne forsvarast.

Den triste nyårstradisjonen både kan og bør brytast.