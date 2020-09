Alle har eit ansvar for å stoppe koronautbrotet

Staten og kommunen kan gjere mykje, men til sjuande og sist må kvar og ein ta ansvar for å stanse smitten.

Kvar og ein har ansvar for å hindre koronasmitte, mellom anna ved å ikkje gå inn på fulle bussar og baner, skriv BT på leiarplass. Foto: Paul S. Amundsen

Så er det på’an igjen. Bergen har dei siste dagane hatt den største veksten i talet på koronasmitta sidan pandemien byrja i mars, ifølgje helsebyråd Beate Husa (KrF).

Tysdag innførte Bergen kommune difor nye innstrammingar i liva til innbyggarane, for å få kontroll på det nye smitteutbrotet i byen. Tiltaka er naudsynte, men vil ikkje lykkast utan at kvar og ein no tek ansvar.

Tiltaka frå byrådet er ei blanding av tvang og frivillig innsats, og varer i første omgang i ti dagar. Det mest inngripande er at kommunen forbyr private samlingar med meir enn ti personar, mot 20 tidlegare.

Tiltaket som vil få størst økonomisk konsekvens er at konsertar og andre offentlege arrangement no berre kan ha 50 deltakarar, ned frå 200.

Kommunen innfører òg på nytt besøksrestriksjonar på sjukeheimar og helseinstitusjonar, og krev at restaurantar og barar føre liste over gjestene. Det siste vil i normale tider vere eit klart brot på alle personvernreglar, men kan no forsvarast for å sikre effektiv smittesporing.

Smitteutbrotet i Bergen har truleg utgangspunkt i eit lokalt smitteutbrot i studentmiljøet. Studentar har det same ansvaret som alle andre for å halde avstand, isolere seg viss dei har symptom og andre smittevernreglar.

Men det er ingen grunn til å gjere studentane til syndebukkar. Slik gruppetenking er berre med på å bryte opp det samhaldet som gjorde at Noreg lykkast så bra i få ned smitten i vår.

Det er heller ingen grunn til at Bergen ikkje skal lykkast i å nedkjempe dette utbrotet òg. Men meir enn kommunale forbod krev det at alle følgjer smittevernreglane, og at byens bedrifter følgjer oppmodinga frå byrådet om å la dei som kan ha heimekontor.

At det no er naudsynt med ei ny innstramming av folks fridom og sosiale liv er berre trist. Men då er det dess viktigare at alle no oppfører seg skikkeleg og følgjer råda helsestyresmaktene gjev. Er det mange på bussen, så vent på neste.

Dess flinkare vi er til å følgje desse råda, dess raskare får vi litt av fridomen tilbake.