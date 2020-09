Urimeleg hard straff for kulturlivet

Når det offentlege stengjer ned kulturlivet, pliktar dei seg til å hjelpe økonomisk.

Kulturleiarane i Bergen er forbanna på dei nye koronarestriksjonane til kommunen. Det er høgst forståeleg. Det bør sitje lengre inne å stengje ned kulturlivet, skriv BT på leiarplass. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Tiltaka mot det nye smitteutbrotet i Bergen har skapt forbanning i kulturlivet. Eit av dei viktigaste tiltaka frå byrådet var forbod mot å samle meir enn 50 menneskje innandørs, 150 færre enn den nasjonale grensa.

Kravet gjer at byens kulturinstitusjonar vil tape endå meir enn dei allereie gjer. Ole Bull Scene vil åleine tape 35–40 millionar, ifølgje dagleg leiar Sølvi Rolland.

Det er lett å forstå frustrasjonen. Ifølgje Bernt Bauge, direktør for Bergen Filharmoniske Orkester, har det ikkje vore påvist eit einaste smittetilfelle frå eit kulturarrangement i Bergen. Då verkar det djupt urettferdig at folk kan gå i flokk i butikkar og kjøpesenter, medan Grieghallen berre får ha 50 menneskje i ein sal som tek 1500.

Byrådet kunne brukt skjønn og droppa dette tiltaket. Men strengt tatt følgjer dei berre råd frå Folkehelseinstituttet (FHI). Frustrasjonen i kulturlivet er ikkje avgrensa til Bergen, sjølv om det no er her det er strengast.

Den vitskaplege grunnen til forskjellsbehandlinga mellom Ikea og Ole Bull Scene er at sjansen for smitte aukar kraftig med tid: Er du nær ein person i over 15 minutt, er sjansen for smitte langt større enn om du berre går forbi nokon i butikken.

Sjølv ekspertar bør utfordrast, men utan overtydande prov om at dei tek feil, er det uklokt å oversjå råda. Det norske folket har stor tillit til at styresmaktene gjer kloke val, og det er grunnleggande for å lykkast i å halde smittetala nede.

Men for å ta vare på denne tilliten må òg både byrådet og FHI oppdatere råda i tråd med erfaringar. Viss det viser seg at spreiinga på kulturarrangement er mindre enn ein har trudd, bør det opne for ein meir liberal praksis.

Styresmaktene må òg ta konsekvensane av sine eigne tiltak og dekke tapa til kulturlivet. Sidan dette er nasjonale retningslinjer, bør staten bidra til å dekkje rekninga.

Det er heller ingen grunn til å sjå kultur som mindre viktig enn mange andre delar av samfunnet, når ein skal prioritere kva som bør opne og stengje. Er det noko folk treng i denne dystre tida, så er det å kople av saman med andre.

Då er det langt betre at folk går på konsertar og andre kulturarrangement under strenge smitteverntiltak, enn at dei får utløp for frustrasjonen på private festar. Det vil ikkje bli mindre viktig når haustmørket senkar seg.

Dette må òg telje med i vurderinga til både byrådet og FHI. Difor bør det sitje langt inne å stengje ned kulturlivet, lengre inne enn det ser ut til å gjere no.