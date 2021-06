Ikkje stopp tidleg ultralyd

Det er fleire jordmødrer dette landet treng.

I dag kan gravide gå på private klinikkar for å få tidleg ultralyd. Dette skal i framtida blir ein del av det offentlege tilbodet. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Jordmormangelen i Noreg er alvorleg.

Senterpartiets Kjersti Toppe vil difor stoppe innføringa av tidleg ultralyd, som Stortinget vedtok i fjor. Det vil ta for mykje av jordmorressursane, og føre til fleire farlege situasjonar på norske fødeavdelingar, seier ho i Klassekampen.

Problemet ho tek opp er høgst reelt, men konklusjonen bør vere ein annan.

Toppe har rett i at både tidleg ultralyd og innføringa av blodprøven NIPT vil krevje mykje. Korleis dette praktisk skal løysast blei også greidd ut for dårleg, før vedtaket blei fatta.

Men for norske kvinner er dette viktige tilbod som snarast må bli tilgjengeleg for alle. Tidleg ultralyd og NIPT vil kunne avdekke alvorlege tilstandar på foster mykje tidlegare enn i dag, og dermed kan kvinner unngå belastande seinabortar. Det er også viktig å gjere tilbodet gratis, og dermed tilgjengeleg for alle.

Problemet er at vedtaket måtte skje i all hast på Stortinget. Tidleg ultralyd og NIPT har lenge vore umogeleg å få innført, fordi både Senterpartiet og KrF har sett ein stoppar for dette i regjering. I fjor baud sjansen seg, då Framstegspartiet, Arbeidarpartiet og SV gjekk saman. Dermed blei det vedteke mot regjeringas vilje.

No må partia på Stortinget sørgje for at tilbodet dei har lova norske kvinner, faktisk kan gjennomførast. Då treng fødeavdelingane fleire ressursar. Stortinget må løyve meir pengar, og ein må sørgje for å utdanne fleire jordmødrer. Dette hastar.

Innføringa av nye tilbod kan ikkje gå ut over annan fødsel- og barselomsorg. Der er allereie ressursane på eit kritisk lågt nivå. Det finst altfor mange historier om alvorlege feil og manglande oppfølging.

Den sitjande regjeringa er tvungen til å legge til rette for noko dei eigentleg ikkje ville ha. Dei har så langt ikkje løyvd summane som trengst for å få tilbodet på fote.

Til hausten kan Senterpartiet hamne i regjering med Arbeidarpartiet. Då kviler det eit stort ansvar på Ap for å få realisert det tilbodet dei sjølv har kjempa gjennom.