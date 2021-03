Det trengs ikke økt mulighet for tvangsbehandling

Politimester Kaare Songstad er bekymret for psykiatriomsorgen. Men i arbeidet med å skjerme disse best mulig er det helsevesen og politi som må styrke sin kompetanse, ikke psykisk syke som skal fratas grunnleggende rettigheter, mener Bergens Tidende. Foto: Tor Høvik

Helsevesenet må gjøres i stand til å verne psykisk syke mot seg selv og andre, men mer tvang er ikke løsningen.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Politimester i Bergen, Kaare Songstad, sendte denne uken et varsel til Politidirektoratet. Han er bekymret for oppfølgingen av alvorlig psykisk syke mennesker.

Politiets psykiatrioppdrag har nesten doblet seg fra 2016 til 2020. I fjor hadde Vest politidistrikt over 3300 slike.

Senest i desember ble psykisk syke Morten Michelsen skutt og drept av politiet.

Songstad viser også til at flere av drapene som er begått i hans distrikt de siste årene, er utført av mennesker som var psykotiske. Flere var nylig blitt utskrevet fra sykehus.

Les også – Det er sannsynlig at flere alvorlige voldssaker, også drap, kunne vært unngått

I 2017 ble loven om psykisk helsevern endret. Den styrket pasienters mulighet til å avslutte eller takke nei til behandling fra helsevesenet. Målet var å redusere bruken av tvang.

Alle partiene på Stortinget stemte for lovendringen. Blant dem var Kjersti Toppe (Sp). I januar fortalte hun til BT at hun var blitt i tvil om hvorvidt dette var riktig, da politiets statistikk ble kjent.

Også Songstad peker på lovendringen som en mulig forklaring på økningen i psykiatrioppdrag.

At lovendringen er skyld i den negative statistikken er en naturlig spekulasjon – men foreløpig uten belegg. Den typen årsakssammenheng kan man ikke slå fast uten grundige undersøkelser.

Det er også vanskelig å se at lovendringen i seg selv fratar helsevesenet hjemmel for å tvangsbehandle alvorlig syke pasienter.

Selv om loven nå gir pasienten mulighet til å takke nei til behandling, kommer den nemlig med en rekke forbehold.

Pasienten må for det første ha samtykkekompetanse. Dessuten skal helsevesenet fortsatt bruke tvang dersom det kan være fare for egen eller andres liv og helse.

Loven er ikke ment å hindre helsevesenets legitime vedtak om tvang, men å beskytte pasientene mot ubegrunnet og overdreven bruk av dette.

Det er det dessverre godt dokumentert at de tidligere er blitt utsatt for.

Det er derfor svært uklokt å vurdere en tilbakeføring av loven.

Politimester Songstad stiller selv det spørsmål som må besvares før man vurderer å frata sårbare mennesker selvbestemmelsesretten: Er tvangsbruken «egentlig er et symptom på at det øvrige helsetilbudet til pasienten er for dårlig»?

Helsevesenet må ha fullmakter og kompetanse nok til å vurdere når det er fare for liv og helse, slik at de kan ta i bruk legitime tvangstiltak når det trengs.

De må vdessuten ha ressurser nok til å både fange opp og hjelpe dem som trenger det i tide, også før de utvikler alvorlig sykdom.

Å bli alvorlig syk kan ramme hvem som helst, og er alltid verst for den det gjelder. I arbeidet med å skjerme disse best mulig er det helsevesen og politi som må styrke sin kompetanse, ikke psykisk syke som skal fratas grunnleggende rettigheter.