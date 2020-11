Klimatiltak opp i røyk

Bergen kommune subsidierer nye, dyre ildsteder. Klimaeffekten er høyst usikker.

Giftlokket har til tider hengt tungt over Bergen, som her. Svevestøv fra vedfyring er en av årsakene. Foto: Sunde, Helge

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Å gi økonomisk støtte til nye, rentbrennende ildsteder gir ikke nødvendigvis noen klimagevinst. Det kommer frem i BTs sak fra onsdag.

At kommunen bruker 50 millioner på et klimatiltak, uten å være sikker på at det virker, er ikke bare et potensielt sløseri. Det svekker også befolkningens motivasjon og tillit i møte med myndighetenes klimatiltak.

Det var i 2017 at kommunen satte av 50 millioner til vrakpant for gamle ovner. For hver ovn som byttes ut med en ny gis 5000 kroner i pant.

Fra 1. januar 2021 blir det også forbudt å fyre i gamle ovner, men det er bare de som setter inn en ny, som mottar pantesummen.

Norsk institutt for luftforskning (NILU) mener derimot at det ikke er sikkert ordningen har noen effekt.

Mange gamle ovner er lite effektive, og blir derfor i mindre grad brukt som varmekilde. Ved å skifte ovnen ut med en ny og moderne, brukes den ofte vesentlig mer.

Slik annulleres gevinsten av en mer rentbrennende ovn, fordi den til gjengjeld brukes hyppigere.

Nilu kan ikke slå fast at utskiftingen er uten effekt, men mener den er for vanskelig å måle til at man kan konkludere.

Når kunnskapen om kostbare klimatiltak er så usikker, bør kommunen være forsiktig med å pålegge befolkningen dem.

Ikke bare senker det tilliten til andre tiltak kommunen innfører, men mange slike tiltak rammer befolkningen ulikt.

De som ikke har råd til nytt ildsted, noe som gjerne koster flere titalls tusen kroner, står bare igjen med et forbud mot å fyre i peisen.

De som kan ta seg råd til nytt ildsted kan fortsette å fyre i denne. I tillegg får de 5000 kroner av kommunen – for et ildsted som kan ende opp med å forurense like mye som det gamle.

Det var neppe intensjonen.

Vrakpanten burde vært spisset mye bedre, slik at pengene faktisk sikrer utslippskutt. Dersom subsidiet utelukkende ble gitt til dem som erstattet ildstedet med for eksempel varmepumpe, solceller eller fjernvarme, hadde den vært langt mer effektfull – og enklere å forsvare.

Å få bukt med giftlokk og svevestøv er selvsagt noe som kommer alle bergensere til gode, og intensjonen bak vrakpanten er utvilsomt god.

Skal man pålegge folk omfattende endringer i hjemmet, og i tillegg subsidiere tiltak, må man være sikker på at de er utformet på en måte vi vet virker.