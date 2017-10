Støtten til frivillige organisasjoner bør i mindre grad avgjøres med politiske dragkamper.

Staten gir og staten tar. I uken etter statsbudsjettet ble lagt frem, har det meste av debatten handlet om diverse organisasjoner som vil miste støtte fra staten. Den politiske dragkampen om småsummer til organisasjoner er en uting.

Fremover bør færre organisasjoner bør få støtte gjennom egne poster på statsbudsjettet. I stedet bør de få større mulighet til å søke på tildelinger uten politisk behandling.

Bakgrunnen for debatten er at Høyre- og Frp-regjeringen ønsker å kutte i støtten til en rekke organisasjoner. Særlig oppmerksomhet får kuttene til 32 dyre- og miljøorganisasjoner som før har fått støtte fra Landbruks- og matdepartementet. I tillegg har det også vært mye debatt om statsstøtten til Islamsk Råd Norge, som regjeringen nå fjerner, og til støtten til Human Rights Service (HRS), som regjeringen lar stå.

Det må tas grep for å hindre at debatten om et gigantisk statsbudsjett blir til en parodi på Facebook-parodigruppen «Vi er en gruppe, vi vil ha penger».

Prinsippet bak regjeringens kutt i Landbruks- og matdepartementet er fornuftig. Organisasjonene har blitt fast inventar på budsjettet, uten at det har vært basert på noen konkrete kriterier. Slik bør det ikke være.

Men i stedet for bare å fjerne postene, kunne regjeringen etablert en ordning som lot organisasjonene søke om penger, basert på objektive kriterier.

Det islamkritiske nettstedet HRS er et eksempel på hvor ille det kan gå med for mye politisk detaljstyring. Organisasjonen har vært på statsbudsjettet i årevis, etter at Frp fikk forhandlet dem inn. Hvis HRS måtte søke om en pott uten politisk behandling, vil de neppe fått støtte.

Det er uheldig at så mange organisasjoner blir offer for politiske dragkamper i regjeringen og på Stortinget. Konsekvensen blir en favorisering, der partiene sender hilsener til organisasjoner de liker.

Konsekvensen av budsjettbehandlingen blir også en uheldig politisk styring av sivilsamfunnet. Styrken ved frivillige og uavhengige organisasjoner er at de utvikles nedenfra, ikke gjennom politiske vedtak.

Norge har allerede en veldig stor stat. Den griper inn i alle områder av samfunnet. Det gjør at frivilligheten og organisasjonslivet blir ekstra viktig, men samtidig blir det enda viktigere at sivilsamfunnet er reelt uavhengig.

Derfor trengs det en ryddigere prosess.