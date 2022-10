Statsbudsjettet skal ikke brukes til å straffe meningsmotstandere

Regjeringens kutt av Noah setter en farlig presedens.

Landbruksminister Sandra Borch kuttet all støtte til Noah i statsbudsjettet. «Det hadde hjulpet om hun i det minste var ærlig», mener BT på lederplass.

Å snekre sammen neste års statsbudsjett har vært en smertefull affære for de fleste i regjeringen, deriblant landbruksminister Sandra Borch (Sp). Departementet hennes måtte kutte nær 20 prosent av sine tildelinger til frivillige organisasjoner.

Av til sammen 30 organisasjoner, fikk bare én fikk kuttet alt: dyrevernsorganisasjonen Noah.

Dette kan vanskelig forstås som annet enn en straff mot Senterpartiets mest høylytte kritikere. Det er både smålig og setter en farlig presedens. Statsbudsjettet skal ikke brukes til å kneble meningsmotstandere.

Norsk frivillighet er proppfull av statlige penger. Det har sine fordeler og ulemper. Det skaper mangfold og forutsigbarhet, men kan også svekke innovasjon og organisasjonenes vilje til å søke andre finansieringskilder.

Skal modellen fungere, er det viktig at politikerne holder en armlengdes avstand. Målet må være at et mangfold av organisasjoner bidrar til en bredere samfunnsdebatt og bedre politikk.

Noah er en relativt radikal organisasjon etter norsk målestokk, og utgjør en klar motsats til Senterpartiet i dyrevelferds- og rovdyrpolitikken. Det trengs.

I 2020 gikk Noah til sak mot staten over fellingen av en ulveflokk på Østlandet, og i sommer ble staten dømt for andre gang, i en enstemmig lagmannsrett.

Organisasjoner som Noah bidrar altså ikke bare med debatt og politisk påvirkning. De bidrar til å opprettholde rettsvernet i Norge. Uten søksmålet fra Noah, ville staten brutt loven uten konsekvens.

Noah kommer til å klare seg uten de 730.000 kronene fra Landbruksdepartementet. Prinsippene er det verre med.

Andre partier vil i fremtiden kunne peke på dette kuttet når de selv forsøker å kneble organisasjoner de ikke er enige med.

Det blir ikke noe bedre av at statsråd Borch forsøker å tåkelegge kuttet ved å hevde at «veldig mange frivillige organisasjoner har fått kuttet støtten». Alle kan se at Noah særbehandles.

Det hadde hjulpet om hun i det minste var ærlig.

Nå skal systemet endres. I stedet for at politikerne bevilger penger direkte til organisasjoner over statsbudsjettet, skal det opprettes en pott som organisasjonene kan søke på etter gitte kriterier.

Det er bra, fordi det bidrar til mer åpenhet og bedre målstyring – samtidig som tildelingene blir mindre politiske.

Med sitt smålige kutt har landbruksministeren om ikke annet bevist at systemet var overmodent for endring.