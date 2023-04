Vestlandet trenger en egen kraftplan

For å sikre klimamål, grønne arbeidsplasser og eksportmuligheter må nye kraftlinjer på Vestlandet prioriteres.

Jonas Gahr Støre og Terje Aasland hadde med seg en plan for raskere utbygging av strømnettet til regjeringens havkonferanse i Bergen forrige uke.

Statsminister Jonas Gahr Støre lovet kraftfulle tiltak da han lanserte sin nye plan for å få fart på utbyggingen av strømnettet i Norge.

Tiltakene innebærer at søknadsprosessen for tildeling av kraft forenkles og at førstemann til møllen-prinsippet skrinlegges. Etablerte bedrifter som vil ha strøm til å erstatte fossil energi skal prioriteres.

Det er bra at regjeringen nå tar grep for å ta igjen etterslepet i utbyggingen av kraftnettet. Men planen er ikke god nok for Vestlandet, som trenger egne tiltak.

I mange år har næringslivet i regionen advart mot en gryende kraftkrise. Mangel på tilgjengelig kraft til industrien i regionen har allerede strupet nye industriprosjekter og satt store investeringer på vent. Det er et paradoks at Vestland er landets største strømleverandør, men likevel har for lite strøm til næringslivet langs kysten.

Direktør i Bergen Næringsråd, Monica Mæland, sier en ny kraftlinje fra Samnanger til Kollsnes burde ha vært på plass allerede i 2019, og at man ikke kan vente på ny linje helt til 2032.

Vestlandet står i en unik situasjon. Regionen leder an i en dramatisk omlegging fra olje og gass til ny, grønn og klimavennlig industri. For å få det til er det nødvendig med store mengder billig og tilgjengelig kraft.

Kraften kan bli et av de viktigste konkurransefortrinnene til Norge i det grønne skiftet, men da må den bli tilgjengelig for næringslivet som ønsker å etablere nye grønne industriprosjekt langs kysten.

Når Equinor har lagt bort ambisjonen om å sette Trollvind i drift i 2027, øker behovet for tiltak. Prosjektet kunne ha bedret den kritiske situasjonen for strømforsyning til industriområdene på Kollsnes og Mongstad.

Regjeringen må ta ytterligere grep og sørge for at det blir fart i utbyggingen på Vestlandet. Klarer de ikke det, vil regionen og hele landet stå i fare for å tape kampen om fremtidens industri. For å sikre klimamål, nye grønne arbeidsplasser og eksportmuligheter må nye kraftlinjer på Vestlandet prioriteres.