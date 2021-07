Nancy Landås fortjener sin egen plass i Bergen

Krigshistorien er skrevet av menn. På tide kvinnenes innsats blir påskjønnet.

Landåstorget i dag, med krigshelten Nancy Landås innfelt. – Forslaget bør få bred støtte blant politikere, byråkrater og landåsboere, mener BT. Foto: Paul S. Amundsen

Gestapomuseets forening i Bergen ønsker å omdøpe Landåstorget til Nancy Landås’ plass.

Forslaget bør få bred støtte blant politikere, byråkrater og landåsboere. Med dette kan en av motstandsbevegelsens stille helter få fortjent heder, få meter fra stedet der hun vokste opp.

Nancy Dortea Landås var bare 20 år gammel, da hun ble rekruttert som meldepunkt og kurer for motstandsgruppen Saborg.

I 1943 var hun ansatt hos pelshandler C. Brandt på Torgallmenningen, og fungerte som bindeledd med Osvald-gruppen på Østlandet. Hun tok betydelig personlig risiko.

I 1944 ble Landås arrestert av Gestapo, og ble grovt torturert i den beryktede femteetasjen i Veiten 3. Senere ble hun ført til fangeleiren på Espeland, der hun lurte vokterne til å tro at hun var alvorlig syk.

Trolig reddet det henne fra å bli sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland. Landås var et forbilde med motet og oppfinnsomheten sin.

Kvinner som Nancy Landås er stort sett utelatt fra den store fortellingen om den norske motstanden under andre verdenskrig.

«Fortielsen av kvinners innsats under krigen startet rett etter den var avsluttet. Kvinner som på flere områder hadde vært likestilte med menn i motstandskampen, ble nå presset tilbake i kjønnsrollemønsteret slik det var før krigen”, sier forfatter Mari Jonassen til forskning.no.

I fjor utga hun det første standardverket om norske kvinners krigshistorie. Det er på høy tid den fortellingen blir offentlig kjent.

Også Bergen bør bidra til det arbeidet. Navneforslaget er i tråd med byrådets ambisjon om å gi flere gater og torg navn etter viktige kvinner i byens historie.

I 2018 vedtok bystyret at kommunen skulle øke antall gater og plasser med navn etter kvinner. Den gangen hadde byen 229 gater i byen som er oppkalt etter personer. 201 av dem var mannsnavn, og kun 28 kvinnenavn.

Formelt sett er det ikke nødvendig å omdøpe Landåstorget. Dette er ikke et gatenavn, men en såkalt grunnkrets.

De fleste i området har bostedsadresse Natlandsveien, og ingen vil måtte bytte adresse. Det bør også gjøre navnevalget enkelt.

Å gi Nancy Landås et eget sted, er både en oppreisning og en feiring – og et fint bidrag til å bevisstgjøre byens folk om at Norge også hadde kvinnelige frihetskjempere i den store krigen. Gi dem den plassen de fortjener.