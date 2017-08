Noen av ungdommene har skjønt det. BSU-ordningen bør avskaffes.

Ungdommen har skjønt det. Den gunstige ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) koster staten dyrt, og er en subsidie til barn av foreldre med god råd.

Flere av ungdomspartiene ønsker å fjerne BSU-ordningen, skrev VG torsdag. KrFU, Unge Venstre, Sosialistisk Ungdom og Grønn Ungdom er alle enige, men ingen av dem har fått med seg moderpartiene på forslaget.

Med BSU kan man spare 25.000 kroner i året og få et skattefradrag på 20 prosent av summen. Til sammen kan man spare 300.000 kroner frem til man fyller 33 år. Pengene må brukes på boligkjøp. Skattefordelen skal være et insentiv for unge til å spare.

Å fjerne fradraget vil gi over en milliard ekstra i skatteinntekter.

Derfor foreslo det regjeringsnedsatte Scheel-utvalget å avskaffe ordningen: Prislappen er høy, uten at det nødvendigvis gir den riktige effekten.

Som Scheel-utvalget skrev i sin rapport, treffer ordningen i liten grad de med lavest inntekt. Foreldre med god råd kan sette av penger for barna, og ungdom som allerede tjener godt får et skattefradrag som lavtlønte ofte ikke kan benytte seg av. Tall fra Sparebank 1 viser at seks av ti får hjelp fra familien til å fylle opp BSU-kontoen.

Det er ikke så rart at det er i ungdomspartiene man kan finne motstanden, fordi det er de unge som kan se den urettferdigheten i systemet.

En av de mer spesielle sidene ved BSU, er at man kan fortsette å spare også etter at man har kjøpt bolig. Det gjør seks av ti førstegangskjøpere.

Dermed kan boligeiere få et skattefradrag som er ment for å hjelpe folk med å kjøpe sin første bolig, noe som koster staten flere hundre millioner kroner. Samtidig kan de også nyte godt av rentefradraget.

Paradokset er at mange tiltak som er ment til å gjøre det lettere å komme inn på boligmarkedet, i realiteten kan føre prisene opp. Det er mange gunstige skatteregler for bolig, som BSU, rentefradraget, lav eiendomsskatt og lav fastsettelse av verdi på bolig i beregning av formuesskatt.

I stedet for å subsidiere folk med allerede god råd, bør boligpolitikken handle om å sørge for at nedkjølingen av boligmarkedet består.

Unge boligkjøpere uten mye egenkapital må nå konkurrere med folk som har en foreldrestøttet BSU-konto og velbemidlede voksne som kjøper bolig nummer to, tre eller fire. Det er ikke god boligpolitikk.

Når det er ungdomspartiene som slår varsku om en subsidiering av ungdom, bør folk begynne å lytte.