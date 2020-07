Elsparkesyklene må reguleres, ikke forbys

Regjeringen må gi Bergen og andre kommuner mulighet til å stramme inn regelverket.

Ryde har tatt seg til rette i byen uten klarering. Selskapet utviser en arrogant holdning til godkjennelser og opprydning, og skyver advokater og uavklart juss foran seg, skriver BT på lederplass. Foto: Hedvig Idås

Etter at Ryde Technology satte ut flere hundre elsparkesykler i Bergen, tok fjorårets store sommerdebatt fyr igjen.

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG), har sørget for å samle inn sykler, og har truet selskapet med rettslige skritt.

Byledelsen har god grunn til å være provosert.

Ryde har tatt seg til rette i byen uten klarering. Selskapet utviser en arrogant holdning til godkjennelser og opprydning, og skyver advokater og uavklart juss foran seg.

Det er respektløst overfor de fem andre selskapene som har vært i dialog med kommunen, men som har rettet seg etter byens avventende holdning.

Grunnen til at Bergen kommune har vært restriktiv, er at elsparkesyklene kan settes overalt.

Det er på ingen måte ønskelig med en tilsvarende slagmark som i Oslo, hvor syklene ligger slengt rundt i byen, til fortrengsel og frustrasjon for alle andre trafikanter.

Det var dette som fikk byråd Bakke til å erklære løperhjulene for uønsket i Bergen i fjor sommer.

Et slikt generelt forbud er for strengt.

Elektriske løperhjul kan være en hensiktsmessig transportform i bysentrum, og er på lik linje med bysykler en god erstatning for kjøring og gange.

Byen må heller søke å løse problemene elsparkesyklene skaper, slik de nå ser ut til å gjøre. Politiet kunne onsdag bekrefte at det vil bli gitt tillatelse, men med nærmere bestemte vilkår.

Disse må Ryde, og andre el-sykkelleverandører, rette seg etter.

De kan ikke overlate ryddejobben til kommunen, og må sørge for at syklene ikke strander overalt. Fornuftige oppstillingsplasser må være et premiss for bruken.

Selskapene bør også legge til rette for at publikum kan rapportere om uansvarlig kjøring, og stenge for brukere som ikke respekterer trafikkreglene.

Byrådet har hatt over ett år til å forberede seg på Ryde ville ta seg til rette også i Bergen. Selskapet har gjort samme stunt i flere andre byer.

Politikerne burde hatt en bedre plan enn å halse etter med svake trusler om søksmål. Når det er sagt, mangler kommunen tydelige hjemler utenfor politivedtektene for å løse situasjonen, og må forholde seg til en passiv regjering.

I 2018 likestilte regjeringen små, elektriske kjøretøy med vanlige sykler, og dermed mistet Kommune-Norge grunnlaget for å regulere bruken.

Først nå har samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) startet arbeidet for å stramme inn regelverket. Det er minst ett år for sent.